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"Україна рухається до перемовин з Путіним": нардеп Гончаренко

Марина Клюєва
25 листопада, 2024 понедiлок
22:46
Війна з Росією Олексій Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко вважає, що наразі ведеться боротьба за сильнішу позицію за столом перемовин

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Україна рухається до перемовин з Путіним, подобається це нам, не подобається - це вже не має значення. Зеленський проявив готовність до цих перемовин, Трамп сказав, що вони будуть. Путін, за моїми даними, те, що опублікували Reuters умови Росії - це не вигадка, це дійсно те, що Росія передала США, Європі, Україні. Тобто і Путін, він теж там давав сигнали, що типу до розмови готові, тому перемовини відбудуться. Дійсно, як сказав Зеленський, думаю, що ці перемовини відбудуться в січні", - вважає він. 

Олексій Гончаренко наголосив, що до цього моменту Росія усіляко намагатиметься посилити свої позиції.

"І саме тому, те, що відбувається сьогодні і нам треба з вами, ті хто живуть в Україні, пристебнутися, тому що попереду дуже складні півтора місяці, два місяці. Коли Росія буде робити все, що може, щоб зайняти за цим столом перемовин якомога сильнішу позицію. І оцей Орешнік, і їхні просто колосальні людські ресурси, які вони кидають на те, щоб витиснути Україну з Курщини. І те, що відбувається на Донбасі, це все свідчення того, що Росія дуже активно готується до цих перемовин, але дуже хоче зайти в них з позиції сили. Україна теж, і тут нам певна допомога з боку наших партнерів, можливість атакувати військові об’єкти в глибині територій, це безумовно крок до цього, але на мою думку, крок абсолютно недостатній", - зазначив нардеп. 

На його думку найкращим, що мога б зараз зробити Україна - це домогтися введення західних військ.

"Думаю, що, щоб правильно нам зайти в ці перемовини, було б дуже важливо, щоб до моменту початку цих перемовин, під час цих перемовин було ухвалене рішення про направлення в Україну військ європейських. Американських, я думаю, це нереально, а от європейських, при чому це можуть бути і естонці, і поляки, і французи, і британці - будь-хто. Війська, які не те, що підуть в окопи воювати з росіянами. На це шансів у нас сьогодні немає, але якщо з’являться військові контингенти, які будуть охороняти білорусько-український кордон, які будуть проводити навчання, які будуть брати участь у повітряній обороні України - цього нам більш ніж досить на цьому етапі було б", - зауважив Олексій Гончаренко.

  • 16 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди про переговори між Україною і Росією, заявивши, що у слабкій позиції українській стороні нічого робити на цих перемовинах.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
військові
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Військові новини
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