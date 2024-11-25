РФ протягом дня здійснила майже 20 атак на Нікопольщину: є поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже 20 атак на Нікопольський район. Шість разів ворог застосовував fpv-дрони, здійснив понад десяток артобстрілів. Гатив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах", - написав він.

За його даними, внаслідок прильоту дрона-камікадзе в Нікополі постраждали 48-річна жінка та 54-річний чоловік, вони у стані середньої тяжкості й отримують усю необхідну медичну допомогу.

Унаслідок обстрілів пошкоджено АЗС і легковий автомобіль, а також багатоповерхівку, дев’ять приватних будинків, господарську споруду.

"Пошкоджені й теплиця, сонячна панель, газогін і лінія електропередачі", - додав чиновник.