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Головна Війна з Росією РФ протягом дня здійснила майже 20 атак на Нікопольщину: є поранені

РФ протягом дня здійснила майже 20 атак на Нікопольщину: є поранені

Юлія Юліна
25 листопада, 2024 понедiлок
19:04
Війна з Росією

Російська окупаційна армія 25 листопада здійснила майже 20 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали цивільні

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже 20 атак на Нікопольський район. Шість разів ворог застосовував fpv-дрони, здійснив понад десяток артобстрілів. Гатив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах", - написав він.

За його даними, внаслідок прильоту дрона-камікадзе в Нікополі постраждали 48-річна жінка та 54-річний чоловік, вони у стані середньої тяжкості й отримують усю необхідну медичну допомогу.

Унаслідок обстрілів пошкоджено АЗС і легковий автомобіль, а також багатоповерхівку, дев’ять приватних будинків, господарську споруду.

"Пошкоджені й теплиця, сонячна панель, газогін і лінія електропередачі", - додав чиновник.

Теги:
Новини
Росія
Дніпропетровщина
Нікополь
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