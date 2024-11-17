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Головна Війна з Росією Вранці РФ декілька разів атакувала Нікопольщину артилерією й дронами-камікадзе: 2 людини загинули, ще 5 поранені

Вранці РФ декілька разів атакувала Нікопольщину артилерією й дронами-камікадзе: 2 людини загинули, ще 5 поранені

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
10:40
Війна з Росією

У неділю, 17 листопада, російська армія декілька разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок атак 2 людини загинули, ще 5 поранені

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Зранку російські війська вже декілька разів атакували Нікопольщину. Били артилерією, скеровували дрони-камікадзе", - зазначив він. 

Через ворожий обстріл у Нікополі, за його словами, загинули дві людини: 58-річний чоловік і 62-річна жінка. 

Ще пʼятеро місцевих мешканців постраждали, зокрема, три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки, додав очільник ОВА.

  • Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
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