Вранці РФ декілька разів атакувала Нікопольщину артилерією й дронами-камікадзе: 2 людини загинули, ще 5 поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Зранку російські війська вже декілька разів атакували Нікопольщину. Били артилерією, скеровували дрони-камікадзе", - зазначив він.

Через ворожий обстріл у Нікополі, за його словами, загинули дві людини: 58-річний чоловік і 62-річна жінка.

Ще пʼятеро місцевих мешканців постраждали, зокрема, три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки, додав очільник ОВА.