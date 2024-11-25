Ближче до Нового року будуть найскладніші часи для Покровська, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тенденції загалом немає, я маю на увазі, тенденція - це щось розуміється нове і такий напрям. Ворог як поводив себе, так він себе і поводить, застосовуючи все, намагаючись просунутись, використовуючи малі групи. Я в підрозділі дронів, ми нищимо переважно техніку і в принципі зараз для підрозділів дронових таку собі загрозу і незрозумілу ціль представляють собою піхота. Тому що як влучити в техніку ми знаємо, як пролетіти ворожий РЕБ ми знаємо, у нас є певні секрети, а от що зробити з піхотою, яка пересувається", - зазначив він.

Єгор Фірсов розповів, що судячи із перехоплень, росіяни чекають погіршення погоди, щоб їх важче було зафіксувати з повітря.

"До речі, зараз по перехопленнях противник чекає поганої погоди: дощу, туману, вітру - цього всього, коли погано працюють наші дрони, БПЛА. І таким чином вони більше застосовують піхоту і оце різноманіття росіян від 4 до 8 в одній групі, які швидко пересуваються в 4 ранку, в погану погоду - от з цим поки немає панацеї, що робити. Відпрацьовують різні типи дронів, які націлені більше на піхоту, які можуть зависати, які працюють з різним шумом, в яких уламковий боєприпас, а не фугасний, чи кумулятивний, як от, наприклад, на танки летіли. А от на піхоту треба застосовувати уламкові", - сказав він.

За словами військовослужбовця, нині ворог сконцентрував усі сили у Кураховому.

"Ми намагаємось намацати цей формат і намагаємось зривати атаки противника. На нашому напрямку, ми більше на Торецькому напрямку, відносно спокійніше, я не можу сказати спокійно - неспокійно. На нашій ділянці спокійніше ніж, наприклад, на Кураховому, тому що в Кураховому ворог зараз сконцентрував усі сили, щоб вирівняти лінію, ближче до Покровська і вже переключатись до наступу на Покровськ, тому ближче до Нового року будуть найскладніші часи безпосередньо для міста Покровськ", - розповів Єгор Фірсов.