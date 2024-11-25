Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
Ексклюзив

Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок

Ірена Моляр
25 листопада, 2024 понедiлок
09:11
Війна з Росією Карта бойових дій за 13-20листопада

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, зауважив, що на Покровському напрямку противник накопичує сили, постійно тренується та збільшує кількість наступальних штурмових дій

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Покровському напрямку противник активізувався, збільшилася кількість його наступальних штурмових дій. За минулу добу, 24 листопада, у зоні відповідальності бригади було 17 ворожих штурмів, ліквідовано 101 окупанта. А за ніч 25 листопада станом на 06:00 вже відбулися 3 штурми, ліквідовано 50 російських вояк. Ці цифри свідчать про те, що там, де ворог починає активні дії, там він більше отримує на горіхи. Загарбник не припиняє спроб прорвати нашу оборону", - зазначив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

За його словами, навіть погодні умови не зупиняють окупантів, навпаки, вони накопичують сили. Це бачило наше командування, відповідно, були підкріплені певні ділянки фронту.

"Вороги готувалися до цих штурмів і зараз постійно тренуються. Тактика наступів залишається тією ж самою: малі піхотні групи висуваються до певної точки, по дорозі назавжди "губляться", але хтось добирається, потім до них доходять ще їхні вояки, після чого роблять спробу штурмувати. За цей час були різні випадки, навіть атакували наші позиції на танках з піхотою, як під час Другої світової війни. Колись були психологічні атаки, коли вони у повний зріст йшли на нас полю, але там і лягали.

Недооцінювати ворога не можна, він небезпечний, бо поставлений в такі умови, коли не може йти назад, тільки вперед. А ті, хто здаються в полон, розуміють, що є шанс вижити, тому хай здаються в полон, бо весь світ знає, що ставлення ЗСУ та української влади до полонених відбувається відповідно до норм міжнародного права", - підкреслив Сергій Цехоцький.

  • 25 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби 24 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 217 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
  • Аналітики Інституту вивчання війни (ISW) зазначають, що є суттєві зміни на лінії фронту в Донецькій області, які свідчать про активізацію бойових дій. Російські війська демонструють найшвидші темпи просування з початку 2023 року, зокрема в районах Вугледара та Великої Новосілки.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
втрати окупантів
Покровськ
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
"Відчуваємо, що наближається невідоме": Туск про ймовірність глобального конфлікту з Росією
Віктор Бондарєв
Автор Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
Майк Раундс
Автор Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 43.01
    Продаж 43.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
10:41
Олександр Сирський
За наказом Сирського кожна бригада має створити штатний підрозділ рекрутингу
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:28
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
10:27
Шпигував за оборонцями Харкова: клірику УПЦ МП з Мелітополя оголосили підозру
10:08
У Великій Британії заявили, що РФ намагається використовувати ШІ для атак на інфраструктуру
10:06
Оновлено
ППО
РФ запустила групи БПЛА по Україні: у Запоріжжі - постраждав підліток
10:03
Лілу45 та Галич з O.Torvald презентували спільну пісню
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війська виводять із двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки: Згурець про Курахівський напрямок
10:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракетне балансування України та Росії та солідарність Європи, яка не повинна похитнутися в епоху Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 листопада
10:00
OPINION
Путін вірить, що Захід віддасть йому Україну на поталу
09:58
Оновлено
У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот
09:32
Енергетика
У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення
09:28
У міноборони Тайваню заявили, що Китай знову запустив повітряну кулю після піврічної перерви
09:02
Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
08:45
Хезбола, Ліван
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
08:45
Пресреліз
Моя прекрасна колонізація - обкладинка документального фільму
Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
08:00
OPINION
Найстрашніша зима завжди та, що попереду
07:56
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні росіяни втратили 6 танків, 22 артсистеми та 1610 військових
07:50
Ексклюзив
свічка
Росіяни заборонили вшановувати пам'ять жертв Голодоморів на окупованій Херсонщині, - голова пресофісу ОВА
07:50
Російські військові
Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW
07:11
ізраїльський авіаудар по Бейруту
"Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 250 ракет і безпілотників. ЦАХАЛ вдарив у відповідь
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі два кораблі: один носій "калібрів"
06:15
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана
05:40
Росія з КНДР
Війська КНДР уже мали бої з ЗСУ, - очільник Генштабу
00:07
Росіяни перетнули річку Оскіл неподалік від Дворічного на Харківщині, - DeepState
2024, неділя
24 листопада
23:58
Олександр Сирський і блогери
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
23:49
Кароль Навроцький
Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
23:48
Вибух
РФ вдарила ракетами по Чернігівщині: постраждав 28-річний чоловік
23:34
президентські вибори в Румунії
Вибори президента Румунії: екзитполи назвали тих, хто виходить у другий тур
23:12
Ексклюзив
"Росіяни продемонстрували європейським країнам дистанцію": дипломат Чалий про удар 21 листопада по Дніпру
22:28
Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак
В Анталії загорівся російський літак, який прилетів із Сочі
22:15
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
ядерна зброя
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:49
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
Як кожен українець може допомогти ППО за допомогою застосунку ЄППО: пояснення від Міноборони
21:40
Марія та Михайло Грушевські. Київ, 1928 рік
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
21:25
Дональд Трамп
Конгресмен Волц заявив, що Трампа "надзвичайно непокоїть кровопролиття" в Україні
21:18
застосунок Дія
У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV