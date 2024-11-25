Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, зауважив, що на Покровському напрямку противник накопичує сили, постійно тренується та збільшує кількість наступальних штурмових дій
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Покровському напрямку противник активізувався, збільшилася кількість його наступальних штурмових дій. За минулу добу, 24 листопада, у зоні відповідальності бригади було 17 ворожих штурмів, ліквідовано 101 окупанта. А за ніч 25 листопада станом на 06:00 вже відбулися 3 штурми, ліквідовано 50 російських вояк. Ці цифри свідчать про те, що там, де ворог починає активні дії, там він більше отримує на горіхи. Загарбник не припиняє спроб прорвати нашу оборону", - зазначив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
За його словами, навіть погодні умови не зупиняють окупантів, навпаки, вони накопичують сили. Це бачило наше командування, відповідно, були підкріплені певні ділянки фронту.
"Вороги готувалися до цих штурмів і зараз постійно тренуються. Тактика наступів залишається тією ж самою: малі піхотні групи висуваються до певної точки, по дорозі назавжди "губляться", але хтось добирається, потім до них доходять ще їхні вояки, після чого роблять спробу штурмувати. За цей час були різні випадки, навіть атакували наші позиції на танках з піхотою, як під час Другої світової війни. Колись були психологічні атаки, коли вони у повний зріст йшли на нас полю, але там і лягали.
Недооцінювати ворога не можна, він небезпечний, бо поставлений в такі умови, коли не може йти назад, тільки вперед. А ті, хто здаються в полон, розуміють, що є шанс вижити, тому хай здаються в полон, бо весь світ знає, що ставлення ЗСУ та української влади до полонених відбувається відповідно до норм міжнародного права", - підкреслив Сергій Цехоцький.
- 25 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби 24 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 217 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
- Аналітики Інституту вивчання війни (ISW) зазначають, що є суттєві зміни на лінії фронту в Донецькій області, які свідчать про активізацію бойових дій. Російські війська демонструють найшвидші темпи просування з початку 2023 року, зокрема в районах Вугледара та Великої Новосілки.
- Актуальне
- Важливе