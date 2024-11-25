Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW

Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW

Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
07:50
Війна з Росією Російські військові

Російські війська демонструють найшвидші темпи просування з початку 2023 року, зокрема в районах Вугледара та Великої Новосілки. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про суттєві зміни на лінії фронту в Донецькій області, що свідчить про активізацію бойових дій

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчання війни (ISW).

"Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту в Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік", - зазначили аналітики.

За даними ISW, російські сили зайняли кілька населених пунктів уздовж траси С051104 на північний схід від Вугледара, зокрема Катеринівку, Єлизаветівку, Іллінку та, ймовірно, Романівку. Геолокаційні дані свідчать про їх просування до східної околиці Єлизаветівки та центральної частини Трудовського.

У районі Великої Новосілки російські війська просунулися на південь від Роздольного та до західної Новодарівки, що створює додатковий тиск на українську оборону.

Російські війська значно збільшили темпи свого просування на Покровському, Курахівському, Вугледарському та Великоновосілківському напрямках. Загалом з 1 вересня 2024 року російські сили захопили щонайменше 1 103 квадратних кілометри території, порівняно з лише 387 квадратними кілометрами за весь 2023 рік.

На переконання аналітиків ISW, просування російських військ на південному сході України "значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць на українських позиціях". 

На думку аналітиків, захоплення Вугледара дозволило Росії посилити свої наступальні операції в західній частині Донецької області. У районі Великої Новосілки російські війська намагаються обійти українські позиції з флангів, оминаючи добре укріплені ділянки.

ISW пропонує наступні варіанти дій, які російське командування може розглядати з огляду на нещодавнє просування своїх військ:

  • Оточення Великої Новосілки: Росіяни намагаються охопити населений пункт із флангів, щоб скоротити можливості постачання українських військ.
  • Наступ на Андріївку: Захоплення цієї позиції дозволить Росії створити умови для оточення Курахового та інших українських осередків.
  • Просування до Селидового: Це може вирівняти лінію фронту та створити передумови для наступу на Покровськ у 2025 році.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що з осені 2024 року російські війська здійснюють поступове тактичне просування на південному сході України. Російські війська не змогли відновити оперативний маневр, який спостерігався в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, і нинішнє російське тактичне просування, хоча і відбувається швидше, ніж у місяці позиційної війни, що характеризували більшу частину 2023 року і початок 2024 року, все ще значно поступається темпам російського просування в березні 2022 року.

  • За даними DeepState, російська окупаційна армія 25 листопада на човнах здійснила висадку через річку Оскіл південніше Новомлинська Харківської області.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Вугледар
Покровськ
Курахове
Читайте також:
Еммануель Макрон
Автор Ольга Бабишена
23 листопада, 2024 субота
Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
Валерій Залужний
Автор Ксенія Золотова
23 листопада, 2024 субота
Залужний: ближче до 2027 року армія РФ може здійснити технологічний прорив
Джо Байден і Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
23 листопада, 2024 субота
Адміністрація Байдена ніколи не намагалась забезпечити перемогу України, - дипломат Брайза
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
09:02
Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
08:51
новини Львівщини
Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
08:45
Хезбола, Ліван
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
08:45
Пресреліз
Моя прекрасна колонізація - обкладинка документального фільму
Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
08:29
У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот
08:00
OPINION
Найстрашніша зима завжди та, що попереду
07:56
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні росіяни втратили 6 танків, 22 артсистеми та 1610 військових
07:50
Ексклюзив
свічка
Росіяни заборонили вшановувати пам'ять жертв Голодоморів на окупованій Херсонщині, - голова пресофісу ОВА
07:47
Оновлено
ППО
РФ безперервно запускає групи БПЛА по Україні: у Запоріжжі - постраждав підліток
07:11
ізраїльський авіаудар по Бейруту
"Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 250 ракет і безпілотників. ЦАХАЛ вдарив у відповідь
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі два кораблі: один носій "калібрів"
06:15
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана
05:40
Росія з КНДР
Війська КНДР уже мали бої з ЗСУ, - очільник Генштабу
00:07
Росіяни перетнули річку Оскіл неподалік від Дворічного на Харківщині, - DeepState
2024, неділя
24 листопада
23:58
Олександр Сирський і блогери
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
23:49
Кароль Навроцький
Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
23:48
Вибух
РФ вдарила ракетами по Чернігівщині: постраждав 28-річний чоловік
23:34
президентські вибори в Румунії
Вибори президента Румунії: екзитполи назвали тих, хто виходить у другий тур
23:12
Ексклюзив
"Росіяни продемонстрували європейським країнам дистанцію": дипломат Чалий про удар 21 листопада по Дніпру
22:28
Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак
В Анталії загорівся російський літак, який прилетів із Сочі
22:15
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
ядерна зброя
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:49
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
Як кожен українець може допомогти ППО за допомогою застосунку ЄППО: пояснення від Міноборони
21:40
Марія та Михайло Грушевські. Київ, 1928 рік
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
21:25
Дональд Трамп
Конгресмен Волц заявив, що Трампа "надзвичайно непокоїть кровопролиття" в Україні
21:18
застосунок Дія
У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю
20:53
Адель
"Буду страшенно сумувати": співачка Адель заявила про паузу у музичній кар'єрі
20:37
Володимир Зеленський
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
20:23
Генератори та зброя: Литва передала Україні новий пакет допомоги
20:06
OPINION
Це війна, яка пропонує Цивілізації вибір
20:01
Ексклюзив
ППО THAAD
Чи можна протидіяти ракеті "Орешнік" та наскільки це ефективно: пояснив авіаексперт Криволап
19:43
Дмитро Медведєв
Медведєв: потенційно ми можемо передати свої ядерні технології ворогам США
19:18
Лондонське Сіті
На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням
18:53
Андрій Сибіга
Сибіга: партнери України повинні надати нам ППО, здатне перехоплювати нові ракети Росії
18:49
Інтерв’ю
путін
Захід має чітко дати зрозуміти Путіну: якщо він збирається вести глобальну війну, то вона буде, - російський опозиційний експерт Морозов
18:40
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: на Київщині пошкоджено промислове підприємство
18:32
З 14:00 до 20:00: коли відключатимуть світло 25 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV