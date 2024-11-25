Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчання війни (ISW).

"Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту в Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік", - зазначили аналітики.

За даними ISW, російські сили зайняли кілька населених пунктів уздовж траси С051104 на північний схід від Вугледара, зокрема Катеринівку, Єлизаветівку, Іллінку та, ймовірно, Романівку. Геолокаційні дані свідчать про їх просування до східної околиці Єлизаветівки та центральної частини Трудовського.

У районі Великої Новосілки російські війська просунулися на південь від Роздольного та до західної Новодарівки, що створює додатковий тиск на українську оборону.

Російські війська значно збільшили темпи свого просування на Покровському, Курахівському, Вугледарському та Великоновосілківському напрямках. Загалом з 1 вересня 2024 року російські сили захопили щонайменше 1 103 квадратних кілометри території, порівняно з лише 387 квадратними кілометрами за весь 2023 рік.

На переконання аналітиків ISW, просування російських військ на південному сході України "значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць на українських позиціях".

На думку аналітиків, захоплення Вугледара дозволило Росії посилити свої наступальні операції в західній частині Донецької області. У районі Великої Новосілки російські війська намагаються обійти українські позиції з флангів, оминаючи добре укріплені ділянки.

ISW пропонує наступні варіанти дій, які російське командування може розглядати з огляду на нещодавнє просування своїх військ:

Оточення Великої Новосілки : Росіяни намагаються охопити населений пункт із флангів, щоб скоротити можливості постачання українських військ.

: Росіяни намагаються охопити населений пункт із флангів, щоб скоротити можливості постачання українських військ. Наступ на Андріївку : Захоплення цієї позиції дозволить Росії створити умови для оточення Курахового та інших українських осередків.

: Захоплення цієї позиції дозволить Росії створити умови для оточення Курахового та інших українських осередків. Просування до Селидового: Це може вирівняти лінію фронту та створити передумови для наступу на Покровськ у 2025 році.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що з осені 2024 року російські війська здійснюють поступове тактичне просування на південному сході України. Російські війська не змогли відновити оперативний маневр, який спостерігався в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, і нинішнє російське тактичне просування, хоча і відбувається швидше, ніж у місяці позиційної війни, що характеризували більшу частину 2023 року і початок 2024 року, все ще значно поступається темпам російського просування в березні 2022 року.