На екстреній зустрічі Україна — НАТО будуть вирішувати, що робити з російським "Орешником". Колонка Сергія Згурця

Нічні удари по об'єктах на території РФ

Сьогодні вночі, 25 листопада, ударними безпілотниками та ракетним озброєнням Збройні сили України атакували низку цілей ворога в Брянській, Калузькій та Курській областях. Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження нафтобази в Калузькій області, яка перед тим, 22 листопада, палала не так яскраво, як зараз. Ця база залучена до логістичного забезпечення російської армії.

Але серед інших об'єктів є й військове летовище в Курській області, по якому було завдано удар ATACMS, — це аеродром Халіно. Є відео з вибухами та детонацією суббоєприпасів, оскільки використовувалися касетні ATACMS. На окремих відео видно, що ворог намагається протидіяти ударам ATACMS за допомогою С-400, але без успіху. Ймовірно, крім позиції С-400, було завдано удару по стоянках бомбардувальників Су-30. Ми не знаємо, скільки бомбардувальників там було, але розуміємо, що вони використовуються для застосування УМПК (плануючих бомб). Розуміємо, що якби такі можливості для ударів були в нас раніше, то й втрати у противника були б набагато більші на таких летовищах. Але дочекаємось супутникових знімків, аби робити висновки.

Ще одна ціль сьогодні, яка була під ударом наших дронів, - підприємство з назвою НПО "Тайфун" у Калузькій області. Загалом, як всі писали, це виробник радіоелектронної апаратури для військових потреб. Але з'ясувалося, що це доволі цікаве підприємство, оскільки воно виробляє пункти управління та зв'язку для протикорабельних ракетних комплексів "Бал" з ракетами Х-35, а також для протикорабельного комплексу "Бастіон" з ракетами "Онікс".

Також на цьому підприємстві виготовляється станція розвідки "Моноліт-Б" і ці комплекси використовувалися противником для обстрілу українських причорноморських міст. А ще це підприємство - кінцевий виробник ракетного комплексу "Рубеж-МЕ", експортний варіант. Розуміємо, що ціль досить важлива для того, аби її знищити. Ми поки що не знаємо підсумків ударів по цьому підприємству, але відстань у 290 км є такою, що цілком досяжна для повторних атак нашими дронами по цьому об'єкту.

Рада Україна-НАТО

А завтра в Брюсселі відбудеться екстрена зустріч Ради Україна-НАТО, на якій будуть обговорювати використання Росією нової чи ново-старої ракети середньої дальності "Рубеж"-"Орешник"-"Кедр", якою ворог вдарив по Дніпру. Рада Україна-НАТО збирається на прохання Києва і, ймовірно, представники України будуть наголошувати на посиленні протиракетного щита над Україною.

Версій може бути кілька. Перша версія - використання для захисту протиракетної оборони з ракетою СМ-3, з американської системи Aegis, яка має бази у Польщі та Румунії. Друга версія - Київ, ймовірно, буде наголошувати на можливості отримання комплексу THAAD. Це американський комплекс для перехоплення балістичних ракет середньої дальності на кінцевій ділянці траєкторії, на дальностях до 200 км й на висоті до 150 км. Це набагато потужніше, ніж можливості ЗРК Patriot. Україна вже в березні зверталася до США, аби отримати таку батарею. Проте позитивного продовження це звернення не мало.

Таких батарей у США лише сім, з них три перебувають за межами американської території. Проблема в тому, що це доволі дорогий комплекс, у межах від $2 млрд до $3 млрд за одну батарею, а одна ракета коштує близько $20 млн. Але я впевнений, що українська сторона порушить питання про можливість прикриття України новими засобами протиповітряної оборони. Будемо чекати на реакцію від наших партнерів. Завтра цю тему продовжимо за підсумками зустрічі Ради Україна - НАТО.

Ситуація на фронті

Ситуація на лінії фронту, де впродовж двох днів інтенсивність зросла. Фактично, ми маємо понад 200 ворожих атак на добу - це значний показник. 120 з них припадає на Покровський та Курахівський напрямки. Крім цього, ворог активізував дії на півдні, зокрема, це Велика Новосілка Донецької області.

Але противник спрямовує зусилля також і на Запорізький напрямок. Наразі Велика Новосілка піддається атакам з кількох напрямків. Ворог намагається зі сходу здійснювати тиск і впливати на логістичне сполучення, яке забезпечує Велику Новосілку. Також є декілька інших напрямків, де ворог намагається просуватися.

Сергій Лещенко, командир мінометної батареї 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" з Запорізького напрямку, розповів, що ворог продовжує активно застосовувати малі групи для штурмів та проводити розвідку боєм наших позицій. За останню добу, 24 листопада, відбулося декілька таких ворожих штурмових дій. І сьогодні 25 листопада група з 12 російських військових робила спробу штурмувати, але нашим влучним вогнем всі вони були знищені. Загалом за останній місяць дії загарбника не змінилися, він активно нарощує свої сили та намагається пробивати нашу оборону. Українські захисники дають потужну відповідь окупантам завдяки роботі ствольній артилерії, мінометів та дронів.

Офіцер зазначив, що типовий день мінометного батальйону складається з фізичних вправ, бо міномет сам по собі важка за вагою зброя. Наприклад, 120 мм міномет має вагу 12 кг. Вихідний день мінометника складається так, щоб потім день на позиції був легким та безпечним.

Командир мінометної батареї додав, що на третій рік війни відбулися докорінні зміни ситуації на фронті, а також методів та способів ведення бойових дій. Mavic, FPV-дрони вийшли на перший план за влучністю, навіть виконують більшу роль за артилерію або за піхоту. Якщо взяти ситуацію на полі бою, коли йде група ворожої піхоти, розвідка про це повідомляє, тому відразу вилітають FPV-дрони та Mavic-бомбардувальники, які скидають боєприпаси. Ці засоби досить потужно та якісно знищують російського піхотинця. А мінометники зараз грають роль стримування, також знищення ворожих груп, а не поодиноких російських вояків. Тому мінометна батарея більше уповільнює рух загарбника, а пілоти дронів ліквідовують окремі групи противника та створюють умови для їхнього відходу.

Військовослужбовець зауважив, що ворог швидко навчається і в жодному разі його не можна недооцінювати. Є дуже часті випадки, коли противник відправляє безцільно свою піхоту тільки для того, щоб ця піхота була знищена нашими засобами й таким чином вони змогли виявити місце роботи наших розрахунків. Хлопці з мінометної батареї 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" вже не перший рік воюють, тому знають, як правильно маскуватися, як обладнувати інженерні фортифікаційні споруди. Наприклад, треба правильно герметизувати бліндажі, щоб не було витоку тепла, оскільки вночі ворожі дрони перемикаються на нічний режим і бачать всі прояви тепла, навіть інколи мишей.

Лещенко розказав, що ворог також добре знає, як краще маскуватися, і використовує плащі, які герметизують тепло, тому дуже важко інколи їх виявити вночі. Коли в нічний час йде в таких плащах ворожа піхота, то для наших нічних "пташок" вона як невидимка. Але у нас всі пілоти досвідчені, тому нам вдається виявляти російських вояків як вночі, так і вдень. Крім того, противник дуже добре окопується, однак ми також знаємо, яким чином у них відбуваються подібні інженерні заходи. Тобто, як тільки ми бачимо якесь сміття, маскувальну сітку, то розуміємо, що там ведеться якась робота. Ми можемо туди постріляти турбуючим вогнем, щоб ворог сам себе виявив, можливо, запанікував та побіг з укриття.

Мінометна батарея 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" тримає найважчі рубежі оборони, виконувала це завдання раніше і буде виконувати надалі.