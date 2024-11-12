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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ немає сил для наступу на Запоріжжя, проте готуються штурмові дії в області, - ЦПД

У РФ немає сил для наступу на Запоріжжя, проте готуються штурмові дії в області, - ЦПД

Влад Дідусь
12 листопада, 2024 вiвторок
23:57
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Станом на вівторок, 12 листопада, російські терористи не мають потрібних сил, щоб наступати на місто Запоріжжя

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, ворог готує тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів Запорізької області.

"Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - йдеться у повідомленні.

  • З початку доби вівторка, 12 листопада, на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. Російські терористи найактивніше наступають у Донецькій області - на Курахівському та Покровському напрямках.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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