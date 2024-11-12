У РФ немає сил для наступу на Запоріжжя, проте готуються штурмові дії в області, - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, ворог готує тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів Запорізької області.

"Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - йдеться у повідомленні.