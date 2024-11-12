З початку доби на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку найгарячіше біля Іллінки та Новоселидівки

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 12 листопада.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях та району Вільчі.

напрямку противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях та району Вільчі. На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. 5 боєзіткнень тривають.

напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. 5 боєзіткнень тривають. На Лиманському напрямку противник двічі атакував біля Новомихайлівки та Торського. Завдавав авіаційних ударів по Тернах.

напрямку противник двічі атакував біля Новомихайлівки та Торського. Завдавав авіаційних ударів по Тернах. На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, 5 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Щербинівки, на даний час триває бій.

напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, 5 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Щербинівки, на даний час триває бій. На Покровському напрямку противник здійснив 24 штурмові дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 13 атак, наразі ще точаться 9 боїв.

напрямку противник здійснив 24 штурмові дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 13 атак, наразі ще точаться 9 боїв. На Курахівському напрямку загарбники атакували 41 раз поблизу Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. 17 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Іллінки та Новоселидівки. Авіація противника завдала ударів по Кураховому, Дальньому та Андріївці, скинувши при цьому 10 КАБ.

напрямку загарбники атакували 41 раз поблизу Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. 17 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Іллінки та Новоселидівки. Авіація противника завдала ударів по Кураховому, Дальньому та Андріївці, скинувши при цьому 10 КАБ. На Времівському напрямку противник 9 разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Трудового. 6 боєзіткнень триває, також під удари бомбардувальної та штурмової авіації ворога потрапили Темирівка, Зелене Поле, Велика Новосілка та Роздольне.

напрямку противник 9 разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Трудового. 6 боєзіткнень триває, також під удари бомбардувальної та штурмової авіації ворога потрапили Темирівка, Зелене Поле, Велика Новосілка та Роздольне. На Оріхівському напрямку відмічається активність ворожої авіації, не припиняються обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Ударів зазнали Запоріжжя, Кам’янське, Мала Токмачка та Степногірськ.

напрямку відмічається активність ворожої авіації, не припиняються обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Ударів зазнали Запоріжжя, Кам’янське, Мала Токмачка та Степногірськ. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 2 ворожі атаки, ще 1 боєзіткнення триває.

напрямку українські воїни відбили 2 ворожі атаки, ще 1 боєзіткнення триває. На Курщині Сили оборони відбили 7 атак ворога, 7 боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав 8 авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб по своїй території.

Сили оборони відбили 7 атак ворога, 7 боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав 8 авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб по своїй території. На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Обстріли України

Під вогонь російської артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Павлівка, Журавка, Волфине, Високе, Басівка, Новеньке, Бачівськ, Будки, Хрінівка, Тимофіївка, Студенок та Водолаги.

Потерпали від ударів російської авіації Басівка та Юнаківка.