Тенденції загрозливі: військовий експерт Селезньов про Запорізький напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поки що можна констатувати, що ворог лише шукає слабкі місця у нашій обороні, проводить наступальні дії тактичного рівня, але з усім тим тенденції досить загрозливі. Причиною такої тенденції є кілька факторів. Перший фактор – 90-тисячне угруповання російського війська під назвою "Днепр", яке очолює генерал-полковник армії РФ Михайло Теплінський. Він також за призначенням є командувачем повітряно-десантних військ російської армії, до речі, досить притомний російський генерал", - зазначив військовий експерт.

За його словами, таких ворожих ресурсів замало, щоб гарантовано атакувати та окупувати Запоріжжя, а створити для нас чимало проблем на Запорізькому напрямку вони цілком спроможні.

"Другий фактор – стала, безперебійна логістика для цього російського угруповання військ. Ця логістика забезпечується за рахунок залізничних колій, які йдуть вздовж північного узбережжя Азовського моря. І ключове: залізнична станція Волноваха віднедавна перебуває у повній безпеці, наші гармаші не мають можливості по ній ефективно працювати, аби не дозволити росіянам мати стале залізничне сполучення. Ми втратили контроль над Вугледаром, відповідно, наша ствольна артилерія до тих ділянок не дістає. Ще один важливий фактор – ресурсні можливості армії РФ, ми на початку жовтня очікували вихолощення їхнього потенціалу, але того не сталося. Поки можемо констатувати, що і на півдні Запорізької області останнім часом значно активізувалися бойові дії", - резюмував Владислав Селезньов.