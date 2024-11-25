"Курахівський напрямок - найважчий": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
У понеділок, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про обстановку на ключових напрямках фронту
Про це президент написав у соцмережах.
"Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що на Курському напрямку наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат.
Президент наголосив, що завдання Сил оборони - максимально знищити російський потенціал у прикордонні.
"Вдячний усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших, українських завдань", - наголосив Зеленський.
- За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби 24 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 217 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
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