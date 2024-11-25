"Курахівський напрямок - найважчий": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Про це президент написав у соцмережах.

"Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що на Курському напрямку наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат.

Президент наголосив, що завдання Сил оборони - максимально знищити російський потенціал у прикордонні.

"Вдячний усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших, українських завдань", - наголосив Зеленський.