"Пам'ятаємо терор голодом": українці у світі вийшли на центральні площі вшанувати пам'ять жертв Голодомору та закликали зупинити РФ

Про це повідомляє пресслужба Армії громад України.

Тисячі українців за кордоном вийшли на центральні площі міст по всьому світу, щоб вшанувати пам’ять мільйонів невинно вбитих українців та нагадати людству про вбивства, які щодня вчиняє Росія в Україні зараз.

Мета цьогорічної кампанії – вшанувати пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу в 1932-1933 роках та жертв сучасного геноциду, який здійснює Росія проти України, а також закликати усі цивілізовані держави світу визнати Голодомор та триваючу війну Росії проти України геноцидом українського народу, а Росію – державою-терористом.

"У 1932–1933 роках штучно організований радянським режимом голод забрав життя мільйонів українців. Світ тоді змовчав. Майже через століття Росія знову вторглася в незалежну Україну, прагнучи повторити злочин геноциду — знищити український народ та його ідентичність. В питанні вибору між добром і злом, між жертвою і злочинцем, не може бути нейтралітету. Україна має отримувати потужну фінансову та військову допомогу без жодних затримок та обмежень, щоб мати змогу ефективно захищати себе. Натомість Росія має бути позбавлена врешті-решт будь-яких засобів, які так чи інакше дозволяють їй вести геноцидальну війну проти українців", - сказав голова Армії громад України Дмитро Василенко.

Співзасновник Армії громад України, відомий український художник Андрій Єрмоленко згадує, що штучним голодом було вбито половину його родини на Сумщині і Чернігівщині.

"Цивілізований світ змовчав тоді, але не має права робити це знову, інакше чи має право він називати себе цивілізованим? Сьогодні геноцид треба не тільки визнавати, його треба зупиняти!" – констатує митець.

Армія громад України разом із лідерами українських громад за кордоном постійно проводять міжнародні кампанії у десятках країн світу на різних континентах. Вони спрямовані на те, щоб постійно нагадувати людству про боротьбу, яку Україна веде за свою незалежність та свободу, а також важливість її підтримки з боку вільного світу.