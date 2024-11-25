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Головна Культура Спадкоємці американського мецената Вільямса передали Україні колекцію мистецтва про Голодомор

Спадкоємці американського мецената Вільямса передали Україні колекцію мистецтва про Голодомор

Дар'я Тарасова
25 листопада, 2024 понедiлок
15:35
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Національний музей Голодомору-геноциду отримав унікальну колекцію творів, присвячену темі Голодомору, що налічує понад 300 картин, гравюр, постерів, марок та документів

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Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій у facebook.

Спадкоємці американського бізнесмена та мецената Морґана Вільямса передали Україні його колекцію мистецтва, присвячену темі Голодомору,  до національного музею Голодомору-геноциду. До колекції увійшли понад 300 картин, гравюр, постерів, марок та документів.

Морґан Вільямс наприкінці 1980-х років почав працювати у сфері міжнародного розвитку сільського господарства в колишніх радянських республіках, і саме тоді він закохався в Україну. Він зробив Голодомор справою свого життя. Вільямс не лише збирав мистецькі твори, а й заохочував інших митців творити, щоб світ знав правду про злочини радянської влади.

"Він хотів, щоб цю колекцію показали українському народу та всьому світу, щоб була змога розказати історію про ці радянські звірства проти людей. І щоб це було застереженням від того, або це ніколи більше не повторилося", – зазначив син Морґана, Дерен Вільямс.

Родина Вільямса сподівається, що з часом зібрані ним картини продовжать розповідати про злочин радянської влади й скоєний нею геноцид українців.

 

Теги:
Новини
Голодомор
США
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