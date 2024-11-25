Спецпрокурор Сміт попросив зняти з Трампа усі звинувачення у справі про штурм Капітолія

Про це повідомляє ABC News.

"Позиція уряду щодо суті обвинувачення відповідача не змінилася. Але обставини змінилися", - пише офіс спецпрокурора, додаючи, що він прагне зняти звинувачення до інавгурації Трампа, відповідно до давньої позиції міністерства юстиції - не може висунути звинувачення чинному президенту.

"Ця заборона є категоричною і не залежить від тяжкості інкримінованих злочинів, переконливості доказів уряду або суті обвинувачення, яке уряд повністю підтримує", - додали в офісі.

Тим часом прессекретар Трампа Стівен Чунг сказав у своїй заяві: "Сьогоднішнє рішення Мін'юсту припиняє неконституційні федеральні справи проти президента Трампа і є великою перемогою для верховенства права. Американський народ і президент Трамп хочуть негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя, і ми з нетерпінням чекаємо на об'єднання нашої країни".

У спецпрокурора додали, що після переобрання Трампа на посаду президента офіс спеціального радника опинився між "двома фундаментальними і переконливими національними інтересами".