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Спецпрокурор Сміт попросив зняти з Трампа усі звинувачення у справі про штурм Капітолія

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
21:44
Світ Дональд Трамп

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання про закриття федеральної справи проти Дональда Трампа про штурм Капітолія у 2021 році

Зміст

Про це повідомляє ABC News.

"Позиція уряду щодо суті обвинувачення відповідача не змінилася. Але обставини змінилися", - пише офіс спецпрокурора, додаючи, що він прагне зняти звинувачення до інавгурації Трампа, відповідно до давньої позиції міністерства юстиції - не може висунути звинувачення чинному президенту.

"Ця заборона є категоричною і не залежить від тяжкості інкримінованих злочинів, переконливості доказів уряду або суті обвинувачення, яке уряд повністю підтримує", - додали в офісі.

Тим часом прессекретар Трампа Стівен Чунг сказав у своїй заяві: "Сьогоднішнє рішення Мін'юсту припиняє неконституційні федеральні справи проти президента Трампа і є великою перемогою для верховенства права. Американський народ і президент Трамп хочуть негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя, і ми з нетерпінням чекаємо на об'єднання нашої країни".

У спецпрокурора додали, що після переобрання Трампа на посаду президента офіс спеціального радника опинився між "двома фундаментальними і переконливими національними інтересами".

  • 1 липня Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
  • 28 серпня жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса, який був першим бунтівником, що увійшов до Капітолія США під час штурму, засудили до більш ніж чотирьох років в'язниці.
  • Також повідомлялось, що Федеральний уряд США 6 січня 2025 року значно посилить заходи безпеки під час спільного засідання Конгресу, де законодавці будуть підраховувати голоси виборців штатів. Це зроблять для того, щоб запобігти повторенню нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
  • У США суд поставив на паузу процес у справі новообраного президента Дональда Трампа про штурм Капітолія у 2021 році на прохання спецпрокурора, аби дати час уряду для оцінки ситуації.
Теги:
Новини
Кримінал
Дональд Трамп
США
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