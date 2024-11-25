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Війна з Росією: хроніка
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Потенціал поступово вичерпується, - публіцист Богданов назвав фактори впливу на здатність РФ продовжувати війну

Марина Клюєва
25 листопада, 2024 понедiлок
19:03
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов розповів про фактори, які впливають на здатність Росії продовжувати війну

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що стосується факторів - перше, найбільш головний фактор - це те, наскільки болюче впливає війна на життя росіян. Якби хто не казав, що Путін там все закрутив, але такі електорально-інформаційні диктатури переважно існують на певному соціальному договорі між владою і, у випадку з росіянами, тим населенням, яке там існує. Тому якщо Путін буде відчувати, що рівень невдоволення і рівень непідтримки війни такий, що загрожує його режиму, або його оточення буде відчувати, то це буде впливати безпосередньо на строки війни. Тому так, економічні санкції дуже важливі", - сказав він.

Юрій Богданов також зазначив, що в будь-якому разі в Росії вичерпується ресурс та потенціал попри допомогу, яку надають Іран, Північна Корея і Китай.

"Друге, що впливає на строки, це, власне те, наскільки Росія спроможна відновлювати свої військові запаси, свою військову потужність. Ми зараз бачимо, що незважаючи на те, що її підтримують Іран, Північна Корея, щось там надає Китай, переважно невійськову підтримку, все одно її потенціал вичерпується поступово. Особливо це видно по складах боєприпасів. Плюс третє - той метод, в який Росія веде війну, він дуже витратний. Тобто їх поточний наступ, всі це кажуть, хто більш-менш дотичний до цього, вбувається завдяки просто шаленому спаду ресурсу, а який би не був великий російський ресурс - людський, матеріальний - він все одно не є невичерпним. Ми насправді не знаємо, де та точка неповернення. Враховуючи, як б’є на сполох Набіуліна (голова центробанку Росії, - ред.), яка каже про перегрів економіки, це може бути і за три місяці, і за півтора року, і за рік, ми просто не можемо цього вгадати", - вважає спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики.

  • 21 листопада повідомлялось, що державна дума РФ ухвалила закон "Про федеральний бюджет на 2025 рік і на плановий період 2026-2027 років". Він передбачає рекордні видатки на військові потреби.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
КНДР
російська армія
Іран
Економіка
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