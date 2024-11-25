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ОБСЄ проведе спеціальне засідання через удар РФ по Дніпру новою балістичною ракетою

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
22:53
Світ Андрій Сибіга

27 листопада ОБСЄ обговорить використання Росією нової балістичної ракети середньої дальності проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Андрій Сибіга.

"Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ. Її неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни", - заявив дипломат.

Так, на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки, на прохання України, ОБСЄ обговорить використання РФ нової балістичної ракети по Дніпру.

"Вони мають бути засуджені та припинені. Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора", - наголосив Сибіга.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.

Теги:
Новини
Україна
ОБСЄ
Дніпро
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
Світ про Україну
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