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Таміла Ташева стала народною депутаткою за списком "Голосу"

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
18:30
Суспільство Таміла Ташева

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева була визнана народною депутаткою від політичної партії "Голос" за результатами позачергових парламентських виборів 2019 року

Зміст

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Зазначено, що нардеп від "Голосу" Іван Примаченко, якого обрали на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, подав заяву на відмову від мандата. 

ЦВК визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата. Таким чином, Комісія визнала наступну за черговістю кандидатку виборчого списку "Голосу" під №26 народною депутаткою України на виборах 2019 року - Тамілу Ташеву.

  • Раніше стало відомо, що засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через загрозу удару.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
вибори
політика
ВРУ
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