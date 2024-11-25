Таміла Ташева стала народною депутаткою за списком "Голосу"

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Зазначено, що нардеп від "Голосу" Іван Примаченко, якого обрали на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, подав заяву на відмову від мандата.

ЦВК визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата. Таким чином, Комісія визнала наступну за черговістю кандидатку виборчого списку "Голосу" під №26 народною депутаткою України на виборах 2019 року - Тамілу Ташеву.