Італія не відправлятиме своїх військових на фронт в Україну, - голова МЗС Таяні
Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не буде відправляти своїх військових в Україну для участі у війні проти Росії
Про це повідомляє "Суспільне".
"Ми не будемо відправляти італійських солдатів воювати в Україну. Ми повинні уникнути ескалації. Росія бере на себе серйозну відповідальність, розгортаючи північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів, по суті, залучаючи на свій бік союзників і маріонеток Ірану", - заявив Таяні на пресконференції міністрів закордонних справ G7.
Водночас він наголосив на необхідності зосередитися на роботі над деескалацією, "залишаючись при цьому твердими в необхідності справедливого миру, миру, який не означає поразки України".
- У вівторок, 12 листопада, колишній британський премʼєр Борис Джонсон припустив, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну.
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