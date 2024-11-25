Італія не відправлятиме своїх військових на фронт в Україну, - голова МЗС Таяні

Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми не будемо відправляти італійських солдатів воювати в Україну. Ми повинні уникнути ескалації. Росія бере на себе серйозну відповідальність, розгортаючи північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів, по суті, залучаючи на свій бік союзників і маріонеток Ірану", - заявив Таяні на пресконференції міністрів закордонних справ G7.

Водночас він наголосив на необхідності зосередитися на роботі над деескалацією, "залишаючись при цьому твердими в необхідності справедливого миру, миру, який не означає поразки України".