Борис Джонсон припустив, за якої умови Британія може відправити війська в Україну
У вівторок, 12 листопада, колишній британський премʼєр Борис Джонсон припустив, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну
Про це Борис Джонсон сказав GB News, передає The Telegraph.
За словами експремʼєра, Великій Британії потрібно буде зробити більше для захисту Києва, якщо Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні. До прикладу - відправити наземні війська в Україну.
"Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією", - йдеться у заяві.
Борис Джонсон переконаний, якщо Україна програє, то Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.
- 4 жовтня Борис Джонсон заявив, що очільник Кремля Володимир Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Дональд Трамп.
- 12 листопада повідомлялось, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер вимагатиме від Джо Байдена виділити Україні $20 млрд до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.
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