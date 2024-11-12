Борис Джонсон припустив, за якої умови Британія може відправити війська в Україну

Про це Борис Джонсон сказав GB News, передає The Telegraph.

За словами експремʼєра, Великій Британії потрібно буде зробити більше для захисту Києва, якщо Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні. До прикладу - відправити наземні війська в Україну.

"Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією", - йдеться у заяві.

Борис Джонсон переконаний, якщо Україна програє, то Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.