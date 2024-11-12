Прем'єр Британії Стармер закличе Байдена надати $20 млрд для України до інавгурації Трампа, - ЗМІ

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів із Байденом, коли вони обидва візьмуть участь у саміті G20 у Бразилії наступного тижня. Очікується, що Стармер скаже, що Україна має нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає Байден.

"Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро на початку наступного тижня може стати вирішальним, оскільки союзники обговорюють прискорення підтримки України", - пише видання.

Одним із основних напрямків лобіювання в Лондоні є те, щоб країни "Великої сімки" - Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США - виконали свою обіцянку надати Україні кредити.

США пообіцяли надати $20 мільярдів з $50 мільярдів, однак ці кошти ще не надані. Минулого місяця американська влада повідомила, що гроші готуються до виділення цьогоріч. Один з інсайдерів британського уряду, близький до політичних дискусій, сказав, що Британія готова тиснути на Байдена щодо виконання обіцянки.