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Прем'єр Британії Стармер закличе Байдена надати $20 млрд для України до інавгурації Трампа, - ЗМІ

Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
11:05
Світ Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер вимагатиме від Джо Байдена виділити Україні $20 млрд до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США

Зміст

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів із Байденом, коли вони обидва візьмуть участь у саміті G20 у Бразилії наступного тижня. Очікується, що Стармер скаже, що Україна має нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає Байден.

"Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро на початку наступного тижня може стати вирішальним, оскільки союзники обговорюють прискорення підтримки України", - пише видання.

Одним із основних напрямків лобіювання в Лондоні є те, щоб країни "Великої сімки" - Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США - виконали свою обіцянку надати Україні кредити.

США пообіцяли надати $20 мільярдів з $50 мільярдів, однак ці кошти ще не надані. Минулого місяця американська влада повідомила, що гроші готуються до виділення цьогоріч. Один з інсайдерів британського уряду, близький до політичних дискусій, сказав, що Британія готова тиснути на Байдена щодо виконання обіцянки.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у країни, на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді.

 

 

 

Теги:
Новини
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
Світ про Україну
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