"Витратимо кожен долар, який у нас є": Білий дім про допомогу Україні

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телемарафону.

"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", - сказав Кірбі.

Водночас, за його словами, необхідний баланс - Пентагон має поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні.

"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", - наголосив дипломат.