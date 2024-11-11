"Витратимо кожен долар, який у нас є": Білий дім про допомогу Україні
Президент Сполучених Штатів Джо Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у країни на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телемарафону.
"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", - сказав Кірбі.
Водночас, за його словами, необхідний баланс - Пентагон має поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні.
"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", - наголосив дипломат.
- Джо Байден закликатиме новообраного лідера Дональда Трампа та Конгрес продовжувати підтримку України у війні з Росією.
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