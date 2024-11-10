Байден закликатиме Трампа та Конгрес надалі підтримувати Україну, - Салліван

Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News.

"Наш підхід залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років: поставити Україну в найсильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, була в найсильнішій позиції за столом переговорів", - заявив дипломат.

За його словами, Сполучені Штати та коаліція націй повинні продовжувати постачати Україні засоби для захисту від російської агресії.

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Салліван наголосив, що Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати "не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі".

"Президент Байден стверджуватиме, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза для України залишатиметься незалежно від того, що саме станеться на полі бою чи за столом переговорів", - додав радник.