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Байден закликатиме Трампа та Конгрес надалі підтримувати Україну, - Салліван

Катерина Єсікова
10 листопада, 2024 неділя
20:49
Світ байден трамп дебати

Чинний президент США Джо Байден закликатиме новообраного лідера Дональда Трампа та Конгрес продовжувати підтримку України у війні з Росією

Зміст

Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News.

"Наш підхід залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років: поставити Україну в найсильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, була в найсильнішій позиції за столом переговорів", - заявив дипломат.

За його словами, Сполучені Штати та коаліція націй повинні продовжувати постачати Україні засоби для захисту від російської агресії.

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Салліван наголосив, що Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати "не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі".

"Президент Байден стверджуватиме, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза для України залишатиметься незалежно від того, що саме станеться на полі бою чи за столом переговорів", - додав радник.

  • 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила, що президент Джо Байден і Дональд Трамп зустрінуться в середу, 13 листопада, об 11:00 в Овальному кабінеті.
     
Теги:
Новини
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
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