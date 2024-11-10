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Трамп і Байден зустрінуться 13 листопада в Овальному кабінеті, - Білий дім

Марія Науменко
10 листопада, 2024 неділя
11:46
Світ Білий Дім

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила, що президент Джо Байден і новообраний президент Дональд Трамп зустрінуться в середу, 13 листопада, об 11:00 в Овальному кабінеті

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Про це інформує Білий дім.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Додаткові подробиці - згодом", - зазначила Жан-П'єр.

У Politico пояснили, що зустріч між чинним і майбутнім президентом є стандартною процедурою під час передачі влади.

У виданні нагадали, що Трамп, однак, не запрошував Байдена до Білого дому після програшу на виборах 2020 року, оскільки ніколи повністю не визнавав своєї поразки.

На цьому етапі перехідного періоду у 2020 році перехід Байдена затримувався через те, що Адміністрація загальних служб не підтвердила його перемогу, що унеможливлювало спілкування його команди з федеральними установами та доступ до федеральних фондів.

Остання передача влади була перервана 6 січня 2021 року, коли розлючений натовп штурмував столицю США на знак протесту проти результатів виборів. Трамп не був присутній на інавгурації Байдена.

Процес передачі влади Трампу очолюють Говард Лутнік і Лінда МакМахон, двоє надзаможних друзів Трампа з приватного сектору. Протягом наступних тижнів союзники Трампа змагатимуться за посади у вищих ешелонах його адміністрації. Новообраний президент вже призначив керівником апарату: Сьюзі Уайлс, головного радника його успішної кампанії.

  • 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
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Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
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