Трамп і Байден зустрінуться 13 листопада в Овальному кабінеті, - Білий дім

Про це інформує Білий дім.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Додаткові подробиці - згодом", - зазначила Жан-П'єр.

У Politico пояснили, що зустріч між чинним і майбутнім президентом є стандартною процедурою під час передачі влади.

У виданні нагадали, що Трамп, однак, не запрошував Байдена до Білого дому після програшу на виборах 2020 року, оскільки ніколи повністю не визнавав своєї поразки.

На цьому етапі перехідного періоду у 2020 році перехід Байдена затримувався через те, що Адміністрація загальних служб не підтвердила його перемогу, що унеможливлювало спілкування його команди з федеральними установами та доступ до федеральних фондів.

Остання передача влади була перервана 6 січня 2021 року, коли розлючений натовп штурмував столицю США на знак протесту проти результатів виборів. Трамп не був присутній на інавгурації Байдена.

Процес передачі влади Трампу очолюють Говард Лутнік і Лінда МакМахон, двоє надзаможних друзів Трампа з приватного сектору. Протягом наступних тижнів союзники Трампа змагатимуться за посади у вищих ешелонах його адміністрації. Новообраний президент вже призначив керівником апарату: Сьюзі Уайлс, головного радника його успішної кампанії.