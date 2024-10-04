Борис Джонсон вважає, що Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Трамп

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю The Telegraph.

Експрем'єр Великої Британії назвав Трампа "абсолютно непередбачуваним" і припустив, що цього було б достатньо, щоб переконати Путіна не йти на ризик війни з суверенною країною.

"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки й світового порядку й міг би вдатися до жорстких заходів", - вважає Джонсон.

Як пише видання, Трамп часто наголошує на тому, що вторгнення Росії в Україну відбулися по обидва боки його президентства, а не під час його перебування на посаді, і експрем'єр погодився, що це не збіг.

"Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а потім він дав українцям ракету Javelin", - зазначив Джонсон.

Він також наголосив, що "дуже важливо розуміти, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною, за свободу та демократію в Європі і якщо Україна програє, це буде абсолютна катастрофа". За словами Джонсона, Трамп теж це розуміє.

"Я не думаю, що він захоче ввійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", - додав експрем'єр.