Борис Джонсон вважає, що Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Трамп
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що очільник Кремля Володимир Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Дональд Трамп
Про це Джонсон сказав в інтерв'ю The Telegraph.
Експрем'єр Великої Британії назвав Трампа "абсолютно непередбачуваним" і припустив, що цього було б достатньо, щоб переконати Путіна не йти на ризик війни з суверенною країною.
"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки й світового порядку й міг би вдатися до жорстких заходів", - вважає Джонсон.
Як пише видання, Трамп часто наголошує на тому, що вторгнення Росії в Україну відбулися по обидва боки його президентства, а не під час його перебування на посаді, і експрем'єр погодився, що це не збіг.
"Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а потім він дав українцям ракету Javelin", - зазначив Джонсон.
Він також наголосив, що "дуже важливо розуміти, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною, за свободу та демократію в Європі і якщо Україна програє, це буде абсолютна катастрофа". За словами Джонсона, Трамп теж це розуміє.
"Я не думаю, що він захоче ввійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", - додав експрем'єр.
- У липні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Під час розмови обговорювали Україну.
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