Президент Кіпру під час зустрічі з Байденом заявив про намір приєднатися до НАТО, - ЗМІ

Про це інформує Kathimerini, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, пропозиція президента Кіпру містить детальний і довгостроковий підхід і вже отримала позитивну відповідь з Вашингтона. Зокрема, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав її "безпрограшною", підкресливши значні можливості, які може створити такий розвиток подій.

Крім того, після візиту до Вашингтона Хрістодулідіс також обговорив план з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Бухаресті під час саміту Європейського політичного співтовариства.

"Ключовою метою плану є інституціоналізація відносин Кіпру з НАТО шляхом участі в організації, яка розглядається як сходинка до повноправного членства. Однак цей крок залежить від низки передумов, серед яких прогрес у розв'язанні кіпрської проблеми і поліпшення відносин між ЄС і Туреччиною. Позитивні результати в цих сферах можуть відкрити значні переваги для Анкари, такі як доступ до європейських організацій та ресурсів - перспектива, якій наразі перешкоджає вето Кіпру. Успіх цієї ініціативи вимагатиме багаторівневої міжнародної співпраці, яку Республіка Кіпр готова підтримати", - йдеться у повідомленні.

Водночас Кіпр звернувся до США ще з трьома стратегічними проханнями, спрямованими на підтримку його потенційних прагнень щодо вступу до НАТО. Йдеться про:

довгострокове зняття збройового ембарго

збільшення кількості навчальних місць для офіцерів Національної гвардії у військових академіях США

навчальних місць для офіцерів Національної гвардії у військових академіях США допомогу США у модернізації військового потенціалу відповідно до стандартів НАТО

"Уряд Кіпру повністю усвідомлює значні виклики і сильну опозицію, з якими він може зіткнутися як всередині країни, так і на міжнародному рівні, прагнучи до потенційного членства в НАТО. Проте офіційні особи у Вашингтоні і Нікосії погоджуються з тим, що початок цієї дискусії - подолання давніх табу - є важливим кроком уперед", - додали у виданні.