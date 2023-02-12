Кіпр обрав президентом колишнього очільника МЗС
У другому турі президентських виборів на Кіпрі переміг колишній очільник Міністерства закордонних справ Нікос Хрістодулідіс
Про це пише Cyprus Mail.
Христодулідес отримав 51,91% голосів, а його опонент, кар’єрний дипломат Андреас Мавройянніс, який є колишнім головним перемовником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН - 48,09%.
Він вирішуватиме, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого острова, а також як боротися із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та працюватиме над відновленням заплямованого корупційними скандалами іміджу країни.
Відомо, що Кіпр був розділений після турецького вторгнення в 1974 році.
- 21 січня Кіпр заявив про готовність відправити Україні танки Т-80У радянського виробництва, але виключно в обмін на німецькі Leopard. У Кіпрі хочуть, аби танки надходили з дружньої Греції, яка вже має їх на озброєнні. У грецькому арсеналі 170 Leopard 2A та 183 одиниці Leopard 2A4GR, випущених у 1980-х роках, але наразі вони у процесі модернізації.
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