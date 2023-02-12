Кіпр обрав президентом колишнього очільника МЗС

Про це пише Cyprus Mail.

Христодулідес отримав 51,91% голосів, а його опонент, кар’єрний дипломат Андреас Мавройянніс, який є колишнім головним перемовником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН - 48,09%.

Він вирішуватиме, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого острова, а також як боротися із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та працюватиме над відновленням заплямованого корупційними скандалами іміджу країни.

Відомо, що Кіпр був розділений після турецького вторгнення в 1974 році.