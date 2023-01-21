Про це повідомляє Army Recognition.

Зазначається, що навесні 2022 року США звернулися до уряду Кіпру з проханням відправити Україні ТОР-М1, зенітні ракетні комплекси С-300, а також Т-80У (основні бойові танки), БМП-3БМП (бойові машини піхоти) та ударні вертольоти Мі-35. Відомо, що Кіпр має близько 82 танків Т-80У.

Але Кіпр висунув умову раднику з питань зовнішньої політики та безпеки канцлера Німеччини Олафа Шольца. Основні бойові танки Т-80У Кіпр віддасть в обмін на німецькі Leopard 2. Відповіді від Німеччини ще не було.

У Кіпрі хочуть, аби танки надходили з дружньої Греції, яка вже має їх на озброєнні. У грецькому арсеналі 170 Leopard 2A та 183 одиниці Leopard 2A4GR, випущених у 1980-х роках, але наразі вони у процесі модернізації.

Греція своєю чергою хоче отримати новіші Leopard 2 в обмін, щоб уникнути виснаження своєї армії на тлі загострення з Туреччиною.

20 січня на зустрічі у Рамштайні її учасники не узгодили постачання Україні танків Leopard 2. Водночас уряд ФРН не заперечує, аби Польща надіслала танки Leopard Україні.

Разом з тим Німеччина анонсувала весняний пакет допомоги Україні на €1 млрд, основний акцент в якому буде зроблено на системи ППО та боєприпаси до них.

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