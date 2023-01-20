"ППО, ППО і ще раз ППО": Німеччина анонсувала весняний пакет допомоги Україні на €1 млрд
На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив про весняний пакет військової підтримки України, сума якого сягне €1 млрд
Про це міністр оборони Німеччини заявив під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро", - сказав він і додав: "Пріоритет №1 – це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси".
Як зазначив Борис Пісторіус, ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard, системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Зокрема, буде організовано логістику та навчання українських захисників на БМП і Patriot, воно розпочнеться наприкінці січня.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".
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