Про це міністр оборони Німеччини заявив під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро", - сказав він і додав: "Пріоритет №1 – це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси".

Як зазначив Борис Пісторіус, ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard, системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Зокрема, буде організовано логістику та навчання українських захисників на БМП і Patriot, воно розпочнеться наприкінці січня.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".

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