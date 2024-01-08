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З початку роботи зернового коридору з України експортували 15 млн тонн збіжжя: найбільше – до Китаю та Єгипту

8 січня, 2024 понедiлок
13:17
Економіка поле, пшениця, зерно

З початку роботи тимчасового зернового коридору в серпні 2023 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя, з них 40% припадає на Китай і Єгипет

Про це розповів LIGA.net заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

"За підсумками роботи українського зернового коридору 27 країн світу отримали нашу продукцію. На сьогодні це майже 15 млн тонн, які вивезли 469 суден. Наприклад, 33% вантажів ішли у Китай, 11% – в Єгипет, 4% – в Індонезію та 2% – у Туреччину. Судна з портів Великої Одеси прямо йшли до цих країн", – сказав він.

За його словами, до початку великої війни майже 60% товарообігу та 80% експорту агропродукції відбувалося через морські порти.

Чиновник нагадав: коли РФ вийшла з чорноморської ініціативи, ВМС України оголосили про запуск тимчасового коридору, ним спочатку вийшли судна, що були заблоковані в портах Одеси через війну та не підпадали під дію зернової ініціативи. У середині вересня в Чорноморський порт зайшли перші судна під завантаження українським збіжжям. З часом суден, готових вивозити українську агропродукцію, побільшало, зазначив Васьков.

Він розповів, що незабаром в Україну мають приїхати інспектори Міжнародної морської організації, щоб переконатися, що Україна використовує свої порти та морські шляхи для перевезення винятково цивільних комерційних вантажів, насамперед агропродукції.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Станом на середину листопада 2023 року тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден.

Україна
експорт зерна
Чорне море
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