Уряд дозволив витрачати нацкешбек для придбання товарів вітчизняного виробництва на Укрпошті

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Так, у відділеннях українцям доступні харчові продукти, побутова хімія, господарські товари – усього 350 найменувань товарів.

"Тепер у відділеннях Укрпошти можна використовувати накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" ще й для оплати широкого асортименту товарів. Це не лише зручний спосіб підтримати українських виробників, але й важлива та позитивна зміна для наших клієнтів. У тих селах, де немає торгових точок, зареєстрованих у програмі, Укрпошта надасть більше можливостей для витрачання накопичених коштів. Усе просто, зручно і без жодних труднощів", — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

У пресслужбі зазначили, що Укрпошта виступає одразу у двох ролях: як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.