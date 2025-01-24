Уряд дозволив витрачати нацкешбек для придбання товарів вітчизняного виробництва на Укрпошті
Віднині у відділеннях Укрпошти можна розраховуватися карткою "Національний кешбек" не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва
Про це повідомила пресслужба поштового оператора.
Так, у відділеннях українцям доступні харчові продукти, побутова хімія, господарські товари – усього 350 найменувань товарів.
"Тепер у відділеннях Укрпошти можна використовувати накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" ще й для оплати широкого асортименту товарів. Це не лише зручний спосіб підтримати українських виробників, але й важлива та позитивна зміна для наших клієнтів. У тих селах, де немає торгових точок, зареєстрованих у програмі, Укрпошта надасть більше можливостей для витрачання накопичених коштів. Усе просто, зручно і без жодних труднощів", — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
У пресслужбі зазначили, що Укрпошта виступає одразу у двох ролях: як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.
- Уряд на засіданні 20 серпня 2024 року схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
- 17 грудня Кабмін збільшив видатки на програму.
- Укрпошта приєдналася до державної програми "Національний кешбек" у грудні 2024 року, але тоді кошти можна було використати лише для оплати поштових і комунальних послуг.
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