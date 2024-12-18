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Нацкешбек тепер можна отримати на Укрпошті: в Мінекономіки розповіли, як скористатися послугою

Юлія Юліна
18 грудня, 2024 середа
15:28
Економіка Укрпошта

Укрпошта приєдналася до державної програми "Національний кешбек", тож накопичені кошти тепер можна буде витратити у відділеннях на оплату комунальних послуг

Зміст

Про це поінформувала пресслужба Мінекономіки.

"Приєднання Укрпошти до "Національного кешбеку" — це можливість для сотень тисяч українців, які живуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях, отримати доступ до державної підтримки. Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях Укрпошти, тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби", — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

У відомстві зазначили, що українцям нараховуватимуть кешбек за товари, придбані на відділеннях Укрпошти. Натомість накопичені кошти можна буде використати для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань. Також ці гроші можна буде задонатити на потреби Збройних Сил України.

Як отримати кешбек

  1. Передусім потрібно подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми наразі долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (лише приєднання до програми, без випуску картки для виплат "Національний кешбек"), Кліринговий Дім, Райф.
  2. Далі треба визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.
  3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек", куди нараховуватимуть кошти за програмою.
  4. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек" будь-якого банку-партнера.
  5. Перевіряти нарахування кешбеку можна в Дії. Для отримання виплати кешбеку на картку необхідно активувати картку "Національний кешбек" у Дії.

Нагадаємо, що уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

17 грудня Кабмін збільшив видатки на програму "Національний кешбек".

Теги:
Новини
Україна
Укрпошта
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