Трамп не може забезпечити обвал цін на нафту, - інвестиційний банкір Фурса

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Трамп точно не може забезпечити обвал цін на нафту. А розмови про те, що зараз Саудівська Аравія зробить великий видобуток і ціна на нафту впаде, йдуть вже дуже багато років. Однак Саудівська Аравія цього не робить, бо їй невигідно. Тому оці заяви "я попрошу арабів, щоб вони менше заробляли на нафті" - досить дивні. Воно так не спрацює", - підкреслив інвестиційний банкір.

На його думку, якщо буде падіння цін на нафту, то з ринку у першу чергу вилетять американці, які на сьогодні більше за всіх у світі видобувають нафту, але водночас у них найбільша собівартість. Тому для американських компаній, які видобувають нафту, падіння цін – погана історія. Слід зазначити, що саме ці компанії стоять поруч з Дональдом Трампом.

"Якщо і можливі якісь дії на цьому фронті проти Росії, то вони мають бути у прив'язці не до цінового падіння, а фізичного видворення російської нафти з ринку, щоб її там не було. А нафту з РФ замінити у короткостроковій перспективі арабською або у довгостроковій перспективі американською", - резюмував Сергій Фурса.

