Зеленський призначив Ольгу Куришко постпредом президента України в Криму

Про це йдеться в Указі президента № 59/2025 та представництві президента в АР Крим.

У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення. Зазначається, що на цій посаді вона працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції півострова, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримців.

"На новій посаді Ольга Куришко, разом із командою Представництва, продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії — деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів", - запевнили у представництві президента в АР Крим.

Там розповіли, що з 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника, а з 5 грудня 2024-го виконувала посадові обов’язки постпреда.