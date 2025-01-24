Зеленський призначив Ольгу Куришко постпредом президента України в Криму
24 січня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим
Про це йдеться в Указі президента № 59/2025 та представництві президента в АР Крим.
У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення. Зазначається, що на цій посаді вона працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції півострова, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримців.
"На новій посаді Ольга Куришко, разом із командою Представництва, продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії — деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів", - запевнили у представництві президента в АР Крим.
Там розповіли, що з 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника, а з 5 грудня 2024-го виконувала посадові обов’язки постпреда.
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