Зеленський звільнив Ташеву з посади представника президента в Криму
Президент України Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади представника президента в АР Крим. Вона перейде працювати до Верховної Ради
Відповідний указ розміщено на сайті президента.
"Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою", - йдеться в тексті документа, датованого 4 грудня.
25 листопада ЦВК визнала Ташеву народною депутаткою від політичної партії "Голос" за результатами позачергових парламентських виборів 2019 року. Вона замінить нардепа Івана Примаченка.
4 грудня Ташева написала у Facebook, що рішення перейти працювати в парламент далося їй нелегко.
"Так, найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі, цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте", - повідомила вона.
- Напередодні Рада позбавила мандата нардепку від "Батьківщини" Альону Шкрум. Вона стала заступницею міністра розвитку громад і територій.
- Актуальне
- Важливе