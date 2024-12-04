Зеленський звільнив Ташеву з посади представника президента в Криму

Відповідний указ розміщено на сайті президента.

"Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою", - йдеться в тексті документа, датованого 4 грудня.

25 листопада ЦВК визнала Ташеву народною депутаткою від політичної партії "Голос" за результатами позачергових парламентських виборів 2019 року. Вона замінить нардепа Івана Примаченка.

4 грудня Ташева написала у Facebook, що рішення перейти працювати в парламент далося їй нелегко.

"Так, найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі, цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте", - повідомила вона.