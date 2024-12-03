ВР підтримала відставку нардепки Шкрум
Верховна Рада України у вівторок, 3 грудня, проголосувала за відставку народної депутатки Альони Шкрум
Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.
За відставку Шкрум проголосували 307 депутатів.
Раніше нардепка пояснила своє рішення скласти мандат настанням "часу великих змін".
"27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу народного депутата у ВРУ - це багато. Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", - написала Шкрум у Facebook.
- 2 грудня народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум написала заяву про складення депутатських повноважень. Комітет із питань регламенту вже розглянув її.
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