ВР підтримала відставку нардепки Шкрум

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.

За відставку Шкрум проголосували 307 депутатів.

Раніше нардепка пояснила своє рішення скласти мандат настанням "часу великих змін".

"27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу народного депутата у ВРУ - це багато. Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", - написала Шкрум у Facebook.