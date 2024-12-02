Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
Народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум написала заяву про складення депутатських повноважень. Комітет із питань регламенту вже розглянув її
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Згідно з повідомленням, "розглянувши особисту заяву народного депутата України - члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.
Голові комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергію Кальченку доручили подати проєкт постанови до ВР за своїм підписом.
Нардепка своєю чергою не пояснила, чому вирішила скласти мандат.
- У грудні 2023 року голова парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявляв, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають.
- Актуальне
- Важливе