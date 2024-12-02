Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Згідно з повідомленням, "розглянувши особисту заяву народного депутата України - члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.

Голові комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергію Кальченку доручили подати проєкт постанови до ВР за своїм підписом.

Нардепка своєю чергою не пояснила, чому вирішила скласти мандат.