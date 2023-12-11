Арахамія заявив про велику кількість нардепів, які хочуть скласти мандат
Голова парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія стверджує, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають
Про це політик сказав в ефірі телемарафону.
"Для мене це дійсно удар (зменшення кількості нардепів до 401, – ред.), як для людини, яка відповідає за збір голосів і проведення законопроєктів", - заявив Арахамія.
Він повідомив, що є депутати, які хочуть залишити парламент, але не назвав точну їхню кількість.
"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша, але ми не відпускаємо вже людей – кажемо, що не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця й ухвалювати необхідні для держави закони", - зазначив політик.
- Верховна Рада України на засіданні 8 грудня позбавила мандатів трьох нардепів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.
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