Арахамія заявив про велику кількість нардепів, які хочуть скласти мандат

Про це політик сказав в ефірі телемарафону.

"Для мене це дійсно удар (зменшення кількості нардепів до 401, – ред.), як для людини, яка відповідає за збір голосів і проведення законопроєктів", - заявив Арахамія.

Він повідомив, що є депутати, які хочуть залишити парламент, але не назвав точну їхню кількість.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша, але ми не відпускаємо вже людей – кажемо, що не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця й ухвалювати необхідні для держави закони", - зазначив політик.