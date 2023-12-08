Рада позбавила мандатів трьох нардепів
Верховна Рада України на засіданні 8 грудня позбавила мандатів трьох нардепів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, оскільки Єфімов із групи "Довіра" та позафракційний Шпенов є мажоритарниками, їхні місця в Раді будуть вільними до завершення війни й проведення довиборів.
За позбавлення їх мандатів проголосували 283 і 289 нардепів відповідно.
Також нардепи 291 голосом "за" підтримали дострокове припинення повноважень народного депутата України від фракції "Батьківщини" Віталія Данілова. Замість нього зайде наступний за списком.
У Раді залишився 401 депутат, що є антирекордом.
- Нардеп Єфімов причиною складання мандату назвав бажання займатися проблемами Донбасу.
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