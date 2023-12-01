Власник Донбасенерго Єфімов складає мандат нардепа
Народний депутат від групи "Довіра" Максим Єфімов вирішив скласти повноваження. Причиною такого рішення політик назвав бажання займатися питаннями Донбасу
Про це нардеп написав у Facebook.
За його словами, організація життєдіяльності прифронтової Краматорської громади, звідки Єфімов родом, не залишає йому часу на депутатство.
"Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема, і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль... Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України", - написав Єфімов.
"Упевнений, це рішення дозволить мені зосередитися на питаннях захисту рідної Краматорської громади, усієї Донеччини й загалом – України", - наголосив він.
Станом на 1 грудня 2023 року у Верховній Раді України дев’ятого скликання 403 нардепи.
Єфімов - власник ПАТ "Донбасенерго", яке має у своєму складі дві теплові електростанції: Старобешівську ТЕС, що розташована на тимчасово окупованій території України, та Слов'янську ТЕС.
- У липні Рада позбавила повноважень нардепа Юрія Арістова.
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