Рада підтримала припинення повноважень депутата Арістова
У четвер, 27 липня, Верховна Рада України підтримала припинення депутатських повноважень Юрія Арістова, якого раніше помітили на Мальдівах
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Це рішення підтримало 320 з 354 народних обранців.
Після припинення повноважень Арістова Юрія у Раді фіксують новий антирекорд. Тепер у парламенті 402 нардепи.
Фото: Ярослав Железняк
Що відомо про Юрія Арістова
Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга Народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" 48-річноий Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на мальдіви.
СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд.
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