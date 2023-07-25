У "Слузі народу" ініціювали призупинення членства у фракції Арістова, якого помітили на Мальдівах
Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у готелі, який розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - пише Арахамія.
Про перебування нардепа партії "Слуга Народу" Юрія Арістова у готелі, який розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви, пишуть журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела.
Повідомляється, що журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті. Працівники курорту підтвердили, що Арістов перебував у готелі, але уже виселився.
Журналісти оприлюднили діалог з рецепцією готелю:
Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?
WA: На даний момент він не у готелі.
Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?
WA: Так, вони виїхали.
Як пишуть журналісти, Waldorf Astoria Maldives – це 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдіви.
Додається що цей курорт нараховує 119 вілл, а вартість проживання на двох за одну ніч у готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. Проте, у якій саме віллі відпочивав "слуга народу" – невідомо.
Після того, як у готелі підтвердили перебування Арістова, журналісти зателефонували до депутата особисто, але той не відповів.
Натомість з журналістами зв’язалась прессекретарка депутата Оксана Омельченко, проте вона не змогла відповісти про те, де зараз перебуває її керівник – в Україні чи ще на Мальдівах – і попросила надіслати журналістський запит.
"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви", - розповіли журналісти.
Додається зокрема, що "Слідство.Інфо" також зв’язалося з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє".
Окрім цього, зазначається, що Юрій Арістов 7 липня на своїй сторінці у facebook публікував знімки з Вільнюса (Литва). Туди він, ймовірно, їздив з дипломатичною місією.
Про це свідчить підпис під світлинами: "В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії".
Що відомо про Юрія Арістова
Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради, "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе