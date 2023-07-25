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У "Слузі народу" ініціювали призупинення членства у фракції Арістова, якого помітили на Мальдівах

25 липня, 2023 вiвторок
13:14
Суспільство Юрій Арістов

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у готелі, який розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

"Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - пише Арахамія.

Про перебування нардепа партії "Слуга Народу" Юрія Арістова у готелі, який розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви, пишуть журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела.

Повідомляється, що журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті. Працівники курорту підтвердили, що Арістов перебував у готелі, але уже виселився.

Журналісти оприлюднили діалог з рецепцією готелю:

Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?

WA: На даний момент він не у готелі. 

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю? 

WA: Так, вони виїхали.

Як пишуть журналісти, Waldorf Astoria Maldives – це 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдіви.

Додається що цей курорт нараховує 119 вілл, а вартість проживання на двох за одну ніч у готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу.  Проте, у якій саме віллі відпочивав "слуга народу" – невідомо. 

Після того, як у готелі підтвердили перебування Арістова, журналісти зателефонували до депутата особисто, але той не відповів. 

Натомість з журналістами зв’язалась прессекретарка депутата Оксана Омельченко, проте вона не змогла відповісти про те, де зараз перебуває її керівник – в Україні чи ще на Мальдівах – і попросила надіслати журналістський запит.

"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви", - розповіли журналісти.

Додається зокрема, що "Слідство.Інфо" також зв’язалося з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє". 

Окрім цього, зазначається, що Юрій Арістов 7 липня на своїй сторінці у facebook  публікував знімки з Вільнюса (Литва). Туди він, ймовірно, їздив з дипломатичною місією.

Про це свідчить підпис під світлинами: "В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії".

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради, "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.

Світ
Кримінал
Україна
Слуга народу
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