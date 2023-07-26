СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Арістова через його візит на Мальдіви

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки та ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт Арістова, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Зазначається, що у середині липня цього року депутат разом з родиною перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. За попередніми даними, для нелегального виїзду було внесено неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження".

За інформацією СБУ також підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медогляд фактично не здійснювався.

На островах нардеп перебував до 22 липня.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службового підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зазначається, що СБУ перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном та перевіряє інформацію щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників за кордон на відпочинок під час війни.

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга Народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.