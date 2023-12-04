Нардеп Шпенов, який голосував за диктаторські закони 2014 року, вирішив скласти мандат

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України", - написав він.

"Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - додав голова Ради.

До Ради VI та VII скликань Шпенов потрапив від Партії регіонів (перший раз - за списками партії, вдруге – як мажоритарник). 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

До Ради восьмого скликання потрапив як самовисуванець, однак потім став членом фракції "Опозиційного блоку". Був головою підкомітету з питань цивільного та адміністративного законодавства комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

До Ради дев'ятого скликання потрапив як безпартійний самовисуванець, не входить до жодної фракції. 21 червня 2022 року під час голосування за Стамбульську конвенцію був одним із 6 народних депутатів, які проголосували проти.

Рух "Чесно" називає Шпенова кнопкодавом і гречкосієм.