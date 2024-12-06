Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Таміла Ташева і Богдан Лукашук прийняли присягу й офіційно стали нардепами

Таміла Ташева і Богдан Лукашук прийняли присягу й офіційно стали нардепами

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
10:55
Суспільство на фото Верховна Рада України

Таміла Ташева і Богдан Лукашук вже склали присягу й офіційно стали народними депутатами України

Зміст

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", - зазначив Железняк.

Ташева замінить на посаді Олега Макарова від фракції "Голос", який пішов із життя наприкінці жовтня. 

Також прийняв присягу Богдан Лукашук. Він поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум. 

Напередодні ЦВК зареєструвала Тамілу Ташеву народною депутаткою України. Вона була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (№ 26 у виборчому списку).

Окрім того, до Комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум. Після цого, ЦВК визнала Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО "Батьківщина" під № 27, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

Комісія також розглянула заяву та необхідні документи Богдана Лукашука й зареєструвала його нардепом.

  • Нагадаємо, що 4 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади представника президента в АР Крим. Зазначалося, що вона перейде працювати до Верховної Ради.
Теги:
Новини
Україна
політика
Читайте також:
Верховна Рада
Автор Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
Калін Георгеску
Автор Дар'я Куркіна
4 грудня, 2024 середа
Переможець першого туру виборів президента Румунії Георгеску має намір зупинити допомогу Україні
Автор Дар'я Куркіна
4 грудня, 2024 середа
"Ми перетнули точку неповернення": Пашинян назвав повернення Вірменії до ОДКБ неможливим
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
10:47
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ми ніколи не відходимо просто так: Згурець про ситуацію на східному фронті
10:29
На фото втрати окупантів
Армія РФ восени втрачала 53 солдати на кожному квадратному кілометрі захоплених українських територій, – ISW
10:19
Оновлено
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
День Збройних Сил України: що відомо про свято та кого вітати
10:13
Святий Миколай
День Святого Миколая: як виникло свято
10:06
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч випустила мініальбом різдвяних пісень і записала дует з Юлією Юріною
10:04
OPINION
Розмова Карлсона з Лавровим: Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до них
09:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Уночі щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
09:45
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Ми бачимо, куди ворог планує наступати й де накопичує сили, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:38
Оновлено
У Криму перекривали рух мостом, у Керчі пролунали вибухи
09:35
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Через китайські хакерські атаки американцям радять використовувати програми з шифрування повідомлень
09:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:18
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками в ніч на 6 грудня, ППО спрацювала в Києві й області
09:03
Білий дім
Білий дім розробив стратегію для зміцнення військової позиції України, - The Guardian
09:00
Фіналісти Премії Шевельова 2024 року
Стали відомі імена фіналістів Премії Шевельова 2024 року та володаря спецвідзнаки
08:54
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Лідер партії влади Південної Кореї заявив, що президента слід відсторонити від виконання повноважень
08:30
Херсонська область
Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині: травмовано чоловіка
08:19
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксували 188 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 50 атак
08:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Фронт уже не поруч з громадою, фронт у самій громаді, - журналістка Бірюкова про Покровський напрямок
08:02
OPINION
Історія з COVID-19: комунізм убиває
07:56
втрати росіян
Втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні перевищили 750 тис. військових
07:39
ППО
Сили ППО знищили 32 із 53 безпілотників ворога в шести областях
07:24
Японія
У Японії стартували випробування безпілотних вантажівок
06:56
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій
06:44
В Одесі водій "протягнув" на дверях автівки співробітника ТЦК: військовослужбовець отримав струс мозку
06:30
відкритий розподільчий майданчик Хмельницької АЕС
МАГАТЕ: три українські АЕС "значною мірою відновили виробництво електроенергії" після атаки РФ 28 листопада
06:26
Дональд Трамп
Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Сакса на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют
05:55
Інфографіка
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після першого кола
05:48
Вирішальний момент: румуни вийшли на проєвропейський марш перед другим туром президентських виборів
05:41
диверсія Атеш у передмісті Москви
Агент "Атеш" вчинив диверсію у передмісті Москви
04:54
Сергій Лавров
Лавров в інтерв'ю Карлсону висунув умови для завершення війни проти України
04:37
Володимир Путін
ЦНС: росіяни провалили рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях
03:54
Еліна Світоліна, теніс
Світоліній пропонували сотні тисяч доларів за виступи під іншим прапором
02:59
смерть рашистським окупантам
Росія захопила 4 населених пункти Донецької області, - DeepState
02:27
на фото: Салліван і Єрмак
"Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида": Єрмак відзвітував про роботу у США
01:59
Інфографіка
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга конференцій
Клубний ЧС з футболу: відбулось жеребкування реформованого турніру
01:38
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес: мобілізаційний вік в Україні надто високий, а в армії достатньо роботи для жінок
01:12
Пентагон
Пентагон назвав об'єм коштів, які залишилися на військову допомогу Україні
00:35
Анна Рижикова
Українських легкоатлеток після дискваліфікації росіянок нагородили бронзою Олімпіади-2012
2024, четвер
5 грудня
23:56
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ до кінця лютого з'явиться електронне направлення на ВЛК, - Міноборони
22:54
Грузія, Тбілісі, мітінг
У Грузії під час протестів затримали українця, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV