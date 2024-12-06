Таміла Ташева і Богдан Лукашук прийняли присягу й офіційно стали нардепами

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", - зазначив Железняк.

Ташева замінить на посаді Олега Макарова від фракції "Голос", який пішов із життя наприкінці жовтня.

Також прийняв присягу Богдан Лукашук. Він поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум.

Напередодні ЦВК зареєструвала Тамілу Ташеву народною депутаткою України. Вона була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (№ 26 у виборчому списку).

Окрім того, до Комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум. Після цого, ЦВК визнала Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО "Батьківщина" під № 27, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

Комісія також розглянула заяву та необхідні документи Богдана Лукашука й зареєструвала його нардепом.