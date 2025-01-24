Протікання, переповнення туристами та невідповідні умови: директорка Лувру Лоранс де Кар занепокоєна станом музею

Про це пише The Guardian.

Директорка Лувру Лоранс де Кар у службовій записці міністру культури Франції Рашиди Даті висловила тривогу з приводу стану паризької художньої галереї. За її словами, відвідування Лувру стало "фізичним випробуванням" через натовпи туристів, протікання і неякісне харчування.

Розрахований на прийом близько 4 мільйонів відвідувачів на рік, Лувр минулого року прийняв більш ніж удвічі більше відвідувачів - 8,7 мільйона людей, 70% з яких приїхали з-за меж Франції.

"Відвідування Лувру – це фізичне випробування. Доступ до творів мистецтва займає час і не завжди є простим. У відвідувачів немає місця для перерви. Можливості харчування та туалети недостатні за обсягом, що не відповідає міжнародним стандартам. Вивіски необхідно повністю переробити", - написала де Кар.

Директорка уточнила, що музейний простір перебуває в "дуже поганому стані". Так, деякі зони "більше не є водонепроникними, а в інших спостерігаються значні перепади температур, що ставить під загрозу збереження творів мистецтва". Вона також визнала наявність поточних бюджетних обмежень французького уряду, але наголосила, що музей потребує капітального ремонту, який, ймовірно, буде дорогим та технічно складним.

Навіть одне з новітніх доповнень музею — скляна піраміда, спроєктована китайсько-американським архітектором Іо Мін Пеєм, відкрита в 1989 році і використана президентом Франції Еммануелем Макроном для державної вечері на честь відкриття Олімпіади в липні — мала "серйозні недоліки".

"У дуже спекотні дні скляний дах створює парниковий ефект, роблячи цей простір дуже непридатним для публіки і людей, які там працюють", — написала де Кар, додавши, що акустика цього місця часто призводила до того, що тут було галасливо.

У меморандумі також наголошувалося на необхідності переглянути те, як було представлено найпопулярнішу пам'ятку Лувру — "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі. Минулого року Де Кар зазначила, що переважна більшість відвідувачів музею, близько 20 тис. людей на день, не побоялися натовпу, щоб подивитися на картину.

У той час вона припустила, що витвір мистецтва може отримати власну кімнату, сподіваючись запропонувати відвідувачам краще розглянути загадкову усмішку Мони Лізи.

