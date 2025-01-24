У Києві відбулась прем'єра фільму "Операція Курськ"
У Києві відбулась прем'єра фільму "Операція Курськ". Це перша документальна хроніка про наступальні дії Сил оборони на території Росії
Про це повідомило Міністерство оборони України.
У прем'єрі взяли участь військові аташе та представники дипломатичного корпусу 19 країн-партнерів України.
Фільм створений під керівництвом Головного управління комунікацій ЗСУ. Він вперше демонструє ексклюзивні коментарі головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
"У стрічці показано учасників Курської операції від солдатів до генералів, які діляться своїми враженнями та емоціями про те, як планували та здійснювали цей наступ", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що цей фільм має важливу історичну цінність, оскільки документує події, що стали частиною сучасної російсько-української війни, і є свідченням боротьби українського народу за свою незалежність.
- Документалка "Порцелянова війна" про українських художників під час війни номінована на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".
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