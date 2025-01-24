Премія Brit Awards 2025 оголосила номінантів, співачка Charli XCX претендує на 5 нагород
Престижна британська музична премія Brit Awards 2025 оголосила номінантів у 14 категоріях. Уперше з 1977 року на перемогу претендує легендарний гурт The Beatles
Про це пише BBC.
Щорічна премія британської фонографічної індустрії в царині попмузики Brit Awards 2025 визначила номінантів. Загалом у 14 категоріях номіновано 70 виконавців, серед яких одні з найгучніших імен музики.
Переможці будуть оголошені на зірковій церемонії в лондонській O2 Arena 1 березня. Ведучим стане Джек Вайтхолл.
Найбільше номінацій цього року отримала британська співачка Charli XCX - у 5 категоріях. На другому місці за кількістю номінацій опинилися співачка Дуа Ліпа, гурти The Last Dinner Party та Ezra Collective з 4 номінаціями кожен.
The Beatles уперше з 1977 року номіновані на Brit у категорії "Пісня року" за композицію Now and Then.
Повний список номінацій виглядає наступним чином:
Артист/артистка року:
- Beabadoobee
- Central Cee
- Charli XCX
- Дуа Ліпа
- Fred Again
- Jamie ХХ
- Майкл Ківанука
- Nia Archives
- Rachel Chinouriri
- Сем Фендер
Гурт року:
- Bring Me The Horizon
- Coldplay
- The Cure
- Ezra Collective
- The Last Dinner Party
Альбом року:
- Charli XCX - Brat
- The Cure - Songs Of A Lost World
- Дуа Ліпа - Radical Optimism
- Ezra Collective - Dance, No One's Watching
- The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy
Пісня року:
- Artemas - I like the way you kiss me
- The Beatles - Now And Then
- BL3SS x CamrinWatsin (feat. bbyclose) - Kisses
- Central Cee (feat. Lil Baby) - BAND4BAND
- Charli XCX та Біллі Айліш - Guess
- Chase & Status / Stormzy - Backbone
- Coldplay - feelslikeimfallinginlove
- Дуа Ліпа - Training Season
- Елла Гендерсон та Rudimental - Alibi
- JADE - Angel Of My Dreams
- Джордан Адетунджі - KEHLANI
- KSI та Trippie Redd - Thick Of It
- Майлз Сміт - Stargazing
- Сем Райдер - You're Christmas To Me
- Сонні Фодера/Jazzy/D.O.D - Somedays
Найкращий новий артист/артистка року:
- English Teacher
- Ezra Collective
- The Last Dinner Party
- Майлз Сміт
- Rachel Chinouriri
Міжнародний артист/артистка року:
- Адріанна Ленкер
- Asake
- Бенсон Бун
- Бейонсе
- Біллі Айліш
- Чаппел Роан
- Кендрік Ламар
- Сабріна Карпентер
- Тейлор Свіфт
- Tyler, The Creator
Міжнародний гурт року:
- Amyl and The Sniffers
- Confidence Man
- Fontaines D.C.
- Future & Metro Boomin
- Linkin Park
Міжнародна пісня року:
- Бенсон Бун - Beautiful Things
- Бейонсе - Texas Hold 'Em
- Біллі Айліш - Birds of a Feather
- Чаппел Роан - Good Luck, Babe!
- Djo - End of Beginning
- Емінем - Houdini
- Hozier - Too Sweet
- Джек Гарлоу - Lovin On Me
- Ноа Каан - Stick Season
- Post Malone і Морган Воллен - I Had Some Help
- Сабріна Карпентер - Espresso
- Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
- Тейлор Свіфт і Post Malone - Fortnight
- Тедді Свімз - Lose Control
- Томмі Річман - Million Dollar Baby
Найкращий рок-виконавець/виконавиця:
- Beabadoobee
- The Cure
- Ezra Collective
- The Last Dinner Party
- Сем Фендер
Найкращий реп-виконавець/виконавиця:
- Central Cee
- Dave
- Ghetts
- Little Simz
- Stormzy
Найкращий танцювальний виконавець/виконавиця:
- Беккі Гілл
- Charli ХСХ
- Chase & Status
- Fred again..
- Nia Archives
Найкращий попвиконавець/виконавиця:
- Charli XCX
- Дуа Ліпа
- JADE
- Лола Янг
- Майлз Сміт
Найкращий R&B-виконавець/виконавиця:
- Cleo Sol
- Flo
- Джорджа Сміт
- Майкл Ківанука
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