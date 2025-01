Премія Brit Awards 2025 оголосила номінантів, співачка Charli XCX претендує на 5 нагород

Про це пише BBC.

Щорічна премія британської фонографічної індустрії в царині попмузики Brit Awards 2025 визначила номінантів. Загалом у 14 категоріях номіновано 70 виконавців, серед яких одні з найгучніших імен музики.

Переможці будуть оголошені на зірковій церемонії в лондонській O2 Arena 1 березня. Ведучим стане Джек Вайтхолл.

Найбільше номінацій цього року отримала британська співачка Charli XCX - у 5 категоріях. На другому місці за кількістю номінацій опинилися співачка Дуа Ліпа, гурти The Last Dinner Party та Ezra Collective з 4 номінаціями кожен.

The Beatles уперше з 1977 року номіновані на Brit у категорії "Пісня року" за композицію Now and Then.

Повний список номінацій виглядає наступним чином:

Артист/артистка року:

Beabadoobee

Central Cee

Charli XCX

Дуа Ліпа

Fred Again

Jamie ХХ

Майкл Ківанука

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Сем Фендер

Гурт року:

Bring Me The Horizon

Coldplay

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Альбом року:

Charli XCX - Brat

The Cure - Songs Of A Lost World

Дуа Ліпа - Radical Optimism

Ezra Collective - Dance, No One's Watching

The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy

Пісня року:

Artemas - I like the way you kiss me

The Beatles - Now And Then

BL3SS x CamrinWatsin (feat. bbyclose) - Kisses

Central Cee (feat. Lil Baby) - BAND4BAND

Charli XCX та Біллі Айліш - Guess

Chase & Status / Stormzy - Backbone

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Дуа Ліпа - Training Season

Елла Гендерсон та Rudimental - Alibi

JADE - Angel Of My Dreams

Джордан Адетунджі - KEHLANI

KSI та Trippie Redd - Thick Of It

Майлз Сміт - Stargazing

Сем Райдер - You're Christmas To Me

Сонні Фодера/Jazzy/D.O.D - Somedays

Найкращий новий артист/артистка року:

English Teacher

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Майлз Сміт

Rachel Chinouriri

Міжнародний артист/артистка року:

Адріанна Ленкер

Asake

Бенсон Бун

Бейонсе

Біллі Айліш

Чаппел Роан

Кендрік Ламар

Сабріна Карпентер

Тейлор Свіфт

Tyler, The Creator

Міжнародний гурт року:

Amyl and The Sniffers

Confidence Man

Fontaines D.C.

Future & Metro Boomin

Linkin Park

Міжнародна пісня року:

Бенсон Бун - Beautiful Things

Бейонсе - Texas Hold 'Em

Біллі Айліш - Birds of a Feather

Чаппел Роан - Good Luck, Babe!

Djo - End of Beginning

Емінем - Houdini

Hozier - Too Sweet

Джек Гарлоу - Lovin On Me

Ноа Каан - Stick Season

Post Malone і Морган Воллен - I Had Some Help

Сабріна Карпентер - Espresso

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Тейлор Свіфт і Post Malone - Fortnight

Тедді Свімз - Lose Control

Томмі Річман - Million Dollar Baby

Найкращий рок-виконавець/виконавиця:

Beabadoobee

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Сем Фендер

Найкращий реп-виконавець/виконавиця:

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Stormzy

Найкращий танцювальний виконавець/виконавиця:

Беккі Гілл

Charli ХСХ

Chase & Status

Fred again..

Nia Archives

Найкращий попвиконавець/виконавиця:

Charli XCX

Дуа Ліпа

JADE

Лола Янг

Майлз Сміт

Найкращий R&B-виконавець/виконавиця: