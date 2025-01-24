"Мені ніколи не було соромно за наших дітей": Лісовий на першому національному Форумі талановитої молоді
У п’ятницю, 24 січня, у Києві пройшов перший національний Форум талановитої молоді. Захід об’єднав понад 400 молодих українців з усіх куточків країни зі сфер освіти, науки та спорту
Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Учасниками Форуму стали переможці міжнародних та всеукраїнських освітніх олімпіад, призери Всесвітньої олімпіади з робототехніки, спортсмени- призери Чемпіонатів Європи, а також випускники з найвищими результатами зовнішнього незалежного тестування та національного мультипредметного тесту (2021 - 2024 років).
Форум став своєрідним майданчиком для визнання здобутків молодих науковців, школярів, студентів і спортсменів.
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив вдячність молоді, яка "незважаючи на те, що сьогодні дуже складний, але і водночас такий визначальний для країни час, залишається у країні, досягає успіхів на міжнародній арені та вони прагне розвиватися".
На важливості того, аби молодь залишалася в Україні наголосив і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.
"Для нас всіх це – наше майбутнє. Тому що після Перемоги, піде розвиток нашої країни. І ми дякуємо нашій молоді, що вона тут, з нами, вона не виїхала, розвивається і буде створювати нову Україну", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання про те, на скільки ідеї української молоді є конкурентоспроможними, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий акцентував та тому, що кінцевим роботи по різним напрямкам є сама людина, розвиток її здібностей, створення для неї особливих можливостей і умов,
"І от продуктом не є винахід чи розробка. Продуктом є здібності розвинуті. І коли и привозимо нашу молодь на міжнародні олімпіади…вони є надзвичайно здібними, надзвичайно потужними. Сказати, що наші діти на рівні з найрозвиненішими країнами світу – це навіть мало. Я не хочу робити якісь гучні заяви, але мені ніколи не було соромно за наших дітей", - зазначив Лісовий.
Він також зауважив, що є й такі речі, над деякими ще варто попрацювати.
"Наприклад, мова, спеціальна мова. Більш вільне володіння саме в галузеві термінології. Але це такі речі, які напрацьовуються", - пояснив Лісовий.
Міністр освіти також наголосив на тому, що не варто розділювати молодь на талановиту і неталановиту.
"Я абсолютно переконаний і та педагогічна спільнота, з якою ми працюємо, наша молодь талановита вся. В різних галузях, в різних напрямках, на різних рівнях, важливо створити для них умови, щоб знайти свою сферу, яка тобі близька…і створити максимально сприятливі умови для того, щоб дитина в цьому чогось досягнула. Реалізація цього таланту може бути в різних сферах. Можна залишитися у науці, можна піти у соціальне підприємництво або у громадську сферу діяльності, можна піти в інноваційний бізнес, неважливо. Важливо, щоб оці здібності не потухли, щоб у тебе не зникла віра в себе", - зауважив Оксен Лісовий.
За його словами, саме для цього, проводяться реформи нової української та старшої профільної школи.
"Реформи в питанні інфраструктури і в цьому році виділені понад 2 мільярди гривень на створення нових лабораторій в школах. У нас є 2 дуже важливих національних пріоритети. Перше – це природничі науки, друга – все, що формує ідентичність. Оці дві речі дають тобі силу. Володіння технологіями і тверда вкоріненість у цю землю, відчуття свого права, відчуття відповідальності. Це культура, це мова…Більше того, в цих лабораторіях мистецька галузь також реформується, будуть еталонні кабінети створюватись", - зазначив Лісовий.
- Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий категорично відкидає ймовірність мобілізації студентів, аспірантів і викладачів.
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