"Мені ніколи не було соромно за наших дітей": Лісовий на першому національному Форумі талановитої молоді

Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Учасниками Форуму стали переможці міжнародних та всеукраїнських освітніх олімпіад, призери Всесвітньої олімпіади з робототехніки, спортсмени- призери Чемпіонатів Європи, а також випускники з найвищими результатами зовнішнього незалежного тестування та національного мультипредметного тесту (2021 - 2024 років).

Форум став своєрідним майданчиком для визнання здобутків молодих науковців, школярів, студентів і спортсменів.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив вдячність молоді, яка "незважаючи на те, що сьогодні дуже складний, але і водночас такий визначальний для країни час, залишається у країні, досягає успіхів на міжнародній арені та вони прагне розвиватися".

На важливості того, аби молодь залишалася в Україні наголосив і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

"Для нас всіх це – наше майбутнє. Тому що після Перемоги, піде розвиток нашої країни. І ми дякуємо нашій молоді, що вона тут, з нами, вона не виїхала, розвивається і буде створювати нову Україну", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, на скільки ідеї української молоді є конкурентоспроможними, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий акцентував та тому, що кінцевим роботи по різним напрямкам є сама людина, розвиток її здібностей, створення для неї особливих можливостей і умов,

"І от продуктом не є винахід чи розробка. Продуктом є здібності розвинуті. І коли и привозимо нашу молодь на міжнародні олімпіади…вони є надзвичайно здібними, надзвичайно потужними. Сказати, що наші діти на рівні з найрозвиненішими країнами світу – це навіть мало. Я не хочу робити якісь гучні заяви, але мені ніколи не було соромно за наших дітей", - зазначив Лісовий.

Він також зауважив, що є й такі речі, над деякими ще варто попрацювати.

"Наприклад, мова, спеціальна мова. Більш вільне володіння саме в галузеві термінології. Але це такі речі, які напрацьовуються", - пояснив Лісовий.

Міністр освіти також наголосив на тому, що не варто розділювати молодь на талановиту і неталановиту.

"Я абсолютно переконаний і та педагогічна спільнота, з якою ми працюємо, наша молодь талановита вся. В різних галузях, в різних напрямках, на різних рівнях, важливо створити для них умови, щоб знайти свою сферу, яка тобі близька…і створити максимально сприятливі умови для того, щоб дитина в цьому чогось досягнула. Реалізація цього таланту може бути в різних сферах. Можна залишитися у науці, можна піти у соціальне підприємництво або у громадську сферу діяльності, можна піти в інноваційний бізнес, неважливо. Важливо, щоб оці здібності не потухли, щоб у тебе не зникла віра в себе", - зауважив Оксен Лісовий.

За його словами, саме для цього, проводяться реформи нової української та старшої профільної школи.

"Реформи в питанні інфраструктури і в цьому році виділені понад 2 мільярди гривень на створення нових лабораторій в школах. У нас є 2 дуже важливих національних пріоритети. Перше – це природничі науки, друга – все, що формує ідентичність. Оці дві речі дають тобі силу. Володіння технологіями і тверда вкоріненість у цю землю, відчуття свого права, відчуття відповідальності. Це культура, це мова…Більше того, в цих лабораторіях мистецька галузь також реформується, будуть еталонні кабінети створюватись", - зазначив Лісовий.