Це означає, що гроші стають дорожчі: економіст Пендзин про підвищення НБУ облікової ставки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Інфляція є досить високою, принаймні більшою, ніж було очікувано НБУ. Зазначу, що інфляція – це індекс росту споживчих цін. А ціна в ринкових умовах формується у співвідношенні попиту та пропозиції, тобто є певна кількість товарів, яка йде в пропозицію, і є попит на неї, який формується, виходячи з грошей, що є в наших кишенях. Якщо грошей в обігу менше, то і попит на товари менший. Якщо попит менший, відповідно ріст цін зупиняється, а, можливо, формально відкочується назад. Яким чином НБУ діє на загальний обсяг попиту, що формується за рахунок грошей, що є в обігу? Підвищує облікову ставку", - пояснив економіст.

За його словами, це означає, що гроші стають дорожчі, тобто для того, щоб піти в банк та взяти кредит, треба заплатити більше. Частина бізнесу, не бачачи рентабельності, кредити брати не буде.

"Загальний обсяг коштів в обігу стає меншим у зв'язку з підвищенням облікової ставки. Як наслідок – менший загальний обсяг коштів менше тисне на ринок, таким чином при більш-менш сталій пропозиції товарів ціна сповільнюється або навіть зупиняється. Таким є механізм облікової ставки, і він дієвий, щоб призупинити інфляцію. Але це монетарні методи. Є багато інших чинників інфляції. Наприклад, основний чинник росту цін на продуктовому ринку – врожайність. Якщо врожай погіршився через погодні умови, то автоматично пропозиції продуктів харчування зменшилися, відповідно, ростуть в ціні. Це і є немонетарні методи, які впливають на індекс інфляції", - зазначив Олег Пендзин.