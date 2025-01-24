ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Бондарю, підозрюваному в співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Бондарю, якого підозрюють у співорганізації групи, що заволоділа понад 140 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці не називають ім'я депутата, проте з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться про Віктора Бондаря, який до 2014 року входив до фракції Партії регіонів.
Так, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування до Бондаря, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами Укрзалізниці при закупівлі кабельно-провідникової продукції, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Суд застосував до депутата запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави з покладенням, зокрема, таких процесуальних обов'язків:
- не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;
- здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що мають право на виїзд та в'їзд до України.
Що відомо
НАБУ і САП 17 січня оголосили підозру Віктору Бондарю. За даними слідства, він разом зі спільником-підприємцем розробили схему, яка передбачала постачання продукції Укрзалізниці за завищеними цінами.
У результаті цієї схеми, протягом 2021-2022 роках у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції нібито незаконно перемогли підконтрольні підприємці компанії.
Внаслідок цього Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими, за словами НАБУ, учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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